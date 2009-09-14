تسهیلات جدید تامین اجتماعی برای بیماران فوت شده در بخشهای ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیماران بیمه شده اجباری تأمین اجتماعی که در بخشهایRCU ، NICU و ICU بستری و به دستگاه تنفس دهنده مکانیکی وصل شوند در صورت تأیید کمیسیون پزشکی هزینه‌های درمانی آنان در بیمارستانهای طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد بر اساس تعرفه‌های دولتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

بیمه‌شدگان مبتلا به بیماریهای خاص (شامل هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی) و نیز بیماران بستری شده از طریق سیستم ارجاع در این موارد، همه هزینه‌های درمانی آنان طبق تعرفه‌های مصوب دولتی به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی که در بیمارستانهای طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد فوت شوند تمام هزینه‌های درمانی آنان طبق تعرفه مصوب دولتی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری که بیش از 10سال سابقه بیمه اجباری در سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند، مانند بیمه‌شدگان اجباری می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

این نوع بیمه‌شدگان که دارای 10سال سابقه بیمه اجباری داشته باشند فقط در مراکز درمانی طرف قرارداد مشمول این مزایا هستند.