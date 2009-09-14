تمام سلایق سیاسی باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند

حجت الاسلام رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: روز قدس همانطور که حضرت امام راحل فرمودند روز قیام مردم مسلمان در سراسر جهان علیه صهیونیسم جهانی است.

وی روز قدس را روز دفاع از مردم مظلوم و بی پناه فلسطین خواند و گفت: وظیفه شرعی و ملی ماست که در این روز در راهپیمایی عظیمی که برگزار می شود شرکت کنیم.

منتجب نیا ادامه داد: روز قدس یکی از میراث های گرانبهای حضرت امام راحل است لذا باید در این روز مشارکت گسترده داشته باشیم و فریاد خود را علیه صهیونیسم و آمریکا به گوش جهانیان برسانیم.

قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به شرکت گروه ها و احزاب سیاسی در این روز گفت: به هر حال گروه های سیاسی جدای از مردم نیستند و با وجود گلایه ها و وقایع پس از انتخابات باید همه در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و به وظیفه خود عمل کنند.