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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

منتجب نیا در گفتگو با مهر:

تمام سلایق سیاسی باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند

تمام سلایق سیاسی باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه روز قدس متعلق به همه مسلمانان جهان است، گفت: گروه های سیاسی با وجود تنوع اندیشه ها و وقایع پس از انتخابات باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.

حجت الاسلام رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: روز قدس همانطور که حضرت امام راحل فرمودند روز قیام مردم مسلمان در سراسر جهان علیه صهیونیسم جهانی است.

وی روز قدس را روز دفاع از مردم مظلوم و بی پناه فلسطین خواند و گفت: وظیفه شرعی و ملی ماست که در این روز در راهپیمایی عظیمی که برگزار می شود شرکت کنیم.

منتجب نیا ادامه داد: روز قدس یکی از میراث های گرانبهای حضرت امام راحل است لذا باید در این روز مشارکت گسترده داشته باشیم و فریاد خود را علیه صهیونیسم و آمریکا به گوش جهانیان برسانیم.

قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به شرکت گروه ها و احزاب سیاسی در این روز گفت: به هر حال گروه های سیاسی جدای از مردم نیستند و با وجود گلایه ها و وقایع پس از انتخابات باید همه در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و به وظیفه خود عمل کنند.

کد مطلب 947034

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