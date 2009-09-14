همایش "فهم اسلام" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار از چهارده سال گدشته به منظور آموزش و تبیین معارف اسلامی و گسترش آن بین جوانها به‌ویژه دانشجویان تشریح راه‌های دستیابی به وحدت درمیان فرق مختلف اسلامی از سوی مدیریت محترم مرکز یاد شده با مشارکت انجمن‌های اسلامی دانشجویان و شخصیت‌های مذهبی و افراد خیر برگزار می‌گردد و در آن علاوه بر علماء بیش از 600 تن از دانشوران، محققان، استادان، دانشجویان، تعداد کثیری از عامه مردم از بانوان و آقایان و پیروان مذاهب اسلامی به صورت کسترده شرکت می کنند.

سمینار "فهم اسلام" با موضوعات "معرفی نهج البلاغه، شبهات و پاسخ‌ها"، "اسلام و کفر در پرتوی قرآن و سنت"، "اصول برقراری شریعت در پرتوی قرآن و سنت"، "نقش خمس و زکات در اصلاح جامعه" و "کمال انسانی و زندگی اجتماعی در پرتوی قرآن و سنت" برگزار شد.

"نادربابا" رئیس خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد پاکستان ضمن شرکت در این سمینار در سخنانی اظهار داشت: ماه رمضان ماه عبادت و خود سازی است و برای انسان بهترین فرصتی است برای عبادت و اطاعت حق تعالی که در آن حق تعالی به عزت خود سوگند یاد کرده است که نماز گزاران و سجده کنندگان در این ماه را عذاب نکند. آنچه که در خطبه شعبانیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آمده این است که ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن شما را به میهمانی خدا دعوت کرده اند و شما در آن از اهل کرامت خدا شده‌اید.

رئیس خانه فرهنگ کشورمان در ادامه افزود: یکی دیگر از فضیلت‌های این ماه مبارک نزول قرآن کریم در شب قدر است. این برنامه چند روزه نیز تحت نوای قرآن کریم صورت می گیرد. تمام موضوعات این جلسات در پرتو نورانی آیات این کلام خدا است. قرآن کتاب خدا است. نور درخشنده الهی و تجلیگاه خدا است. نشان دهنده راه خدا ریسمان محکم الهی قانون پروردگار نسخه شفا بخش و نشانه لطف خداوند به بشر است. قرآن پرچم نجات بخش کتاب عزت و آموزش و بیان تبیان است.