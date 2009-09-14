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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۳

انتصاب مدیران استانداری هرمزگان بدون حضور خبرنگاران آغاز شد

انتصاب مدیران استانداری هرمزگان بدون حضور خبرنگاران آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: پس از روی کار آمدن دولت دهم و کسب آرای اعتماد 18 وزیر کابینه از نمایندگان مجلس شاهد تغییرات مدیریتی در استان هستیم که از آن جمله می توان به تغییر ساختاری معاونت سیاسی امنیتی استانداری اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جلسه معارفه احمد مرادی رئیس پیشین سیاسی انتظامی که به عنوان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری منصوب شد با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان برگزار شد.

در ادامه ضمن معرفی آقای مرادی، جناب آقای پرآور وظایف هر حوزه مدیریتی را به تفکیک مطرح و خواستار همکاری مدیران با حوزه جدید شدند.

همچنین سید ابولقاسم جراره رئیس پیشین سازمان ملی جوانان به حوزه ستادی استانداری نقل مکان کرد و به عنوان مدیر کل سیاسی و انتخابات منصوب شد.

جلسات معارفه این دو مدیر استانداری بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و از خبرنگاران خبرگزاریها، مطبوعات محلی و سراسری هیچ گونه دعوتی به عمل نیامد.

کد مطلب 947036

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