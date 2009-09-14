انتصاب مدیران استانداری هرمزگان بدون حضور خبرنگاران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جلسه معارفه احمد مرادی رئیس پیشین سیاسی انتظامی که به عنوان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری منصوب شد با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان برگزار شد.

در ادامه ضمن معرفی آقای مرادی، جناب آقای پرآور وظایف هر حوزه مدیریتی را به تفکیک مطرح و خواستار همکاری مدیران با حوزه جدید شدند.

همچنین سید ابولقاسم جراره رئیس پیشین سازمان ملی جوانان به حوزه ستادی استانداری نقل مکان کرد و به عنوان مدیر کل سیاسی و انتخابات منصوب شد.

جلسات معارفه این دو مدیر استانداری بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و از خبرنگاران خبرگزاریها، مطبوعات محلی و سراسری هیچ گونه دعوتی به عمل نیامد.