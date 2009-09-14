  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

شمسایی در گفتگو با مهر:

جوانگرایی در فوتسال کشور نیاز بود

جوانگرایی در فوتسال کشور نیاز بود

ساری - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان جوانگرایی از سوی حسین شمس سرمربی تیم ملی را نشان از شجاعت وی بیان و نیاز تیم ملی دانست.

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بازیکنان خوبی در فوتسال کشور داریم که مستحق پوشیدن پیراهن تیم ملی هستند.

وی افزود: امیدوارم هر کسی که به تیم ملی دعوت می شود قدر این پیراهن و پرچم کشور را بداند.

پرافتخارترین بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان و آسیا در خصوص بازی تدارکاتی هفته آینده تیم ملی با برزیل تصریح کرد: هر چند این بازی دوستانه است اما تیم برزیل با تمامی لژیونرهایش به تهران می آید و محک خوبی برای دو تیم خواهد بود.

شمسایی با اشاره به اینکه همه هدف ما خوشحال کردن مردم و علاقه مندان به فوتسال و تیم ملی است اضافه کرد: هدف بزرگ و خیز بلند ما برای آمادگی هر چه بیشتر مسابقات جام جهانی در جمهوری چک است.

شمسایی در خصوص حضورش در تیم ملی هم خاطر نشان کرد: خوشبختانه هم اکنون در شرایط خوبی هستم و توانستم بازی های قابل قبولی در لیگ برتر به نمایش بگذارم و تا موقعی که کادر فنی صلاح بداند در خدمت تیم ملی هستم. 

کد مطلب 947037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها