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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۰

اختصاصی مهر/

هلاکت 9 تن از اشرار در مرز تایباد

هلاکت 9 تن از اشرار در مرز تایباد

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور از به هلاکت رسیدن 9 تن از اشرار مسلح و به شهادت رسیدن یک مامور نیروی انتظامی در مرز تایباد خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته ماموران انتظامی هنگ مرزی تایباد در استان خراسان رضوی از حرکت کاروان اشرار مسلح به سمت خاک ایران با خبر می شوند و اقدام به کنترل ویژه مرز مشترک ایران با افغانستان در این منطقه می کنند.

وی اضافه کرد: ماموران انتظامی در یک کمین از پیش طراحی شده در ارتفاعات شهرستان تایباد موفق به شناسایی این کاروان شدند.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی ادامه داد: پلیس قصد دستگیری قاچاقچیان را داشت اما قاچاقچیان مسلح اقدام به تیراندازی به سمت پلیس کردند که در جریان این درگیری 9 نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و یکی از ماموران انتظامی به شهادت رسید.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور اظهار داشت: در بازرسی از وسائل این اشرار تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی و 122 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

کد مطلب 947038

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