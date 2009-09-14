شهرداری زنجان با کمبود شدید اعتبار مواجه است

سید ناصر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در زمان حاضر برخی پروژ های عمران شهری به دلیل کمبود اعتبار با مشکل مواجه شده است.

وی ادامه داد: شهرداری در تلاش است با جذب اعتبارات بتواند روند اجرای طرحهای عمران شهری را در سطح شهر زنجان توسعه دهد.

موسوی در ادامه با اشارره به روند موجود در خصوص کنده کاریهای خیابانهای زنجان با اذعان به اینکه در زمان حاضر در خصوص آسفالت خیابانها عملیات آسفالت اجرا نمی شود، افزود: کار عمرانی همراه با هزینه است و باید به پیمانکار پول داد.

شهردار زنجان با بیان اینکه به دلیل نبود اعتبارات برای خرید آسفالت افزود: شهرداری زنجان چندین بار آسفالت آزاد خریداری کرده ولی الان وضعیت مالی شهرداری زنجان اجازه نمی دهد که شهردار فعالیتهای عمرانی خود را اجرا نماید.

موسوی با تاکید بر اینکه تحقق تمام طرحهای شهرداری با وجود اعتبار میسر است، گفت: سهمیه قیر شهرداری زنجان تمام شده و شهرداری هرچند در مقطعی به صورت آزاد قیر خریداری کرد ولی الان این فرایند میسر نیست.

وی ادامه داد: قیر در زمان حاضر تنی 90 هزار تومان است این در حالی است که یارانه موجود در این زمینه 30 هزار تومان است هر چند دوبار آزاد خریداری کردم و دیگر شهرداری نمی تواند به صورت آزاد قیر خریداری نماید.

شهردار زنجان با اشاره به اختلاف وزارت کشور و وزارت نفت در خصوص قیمت قیر افزود: در زمان حاضر حواله هزار تن قیر شهرداری زنجان همانند بسیاری از شهرداریهای کشور در پالایشگاه پاسارگاد نماند و این پالایشگاه کاری در این خصوص نکرده است.

موسوی با بیان اینکه اگر وزارت نفت در ابتدا موضع خود را در زمینه قیر مورد نیاز شهرداریها مشخص می کرد مشکلات کنونی ایجاد نمی شد، افزود: شهرداری به جز عمران شهری و آسفالت خیابانها وظایف دیگری نیز بر عهده دارد که باید در این زمینه ها نیز فعالیت نماید و عدم توجه پایشگاه پاسارگاد به حواله وزرات کشور مشکلات کنونی در زمینه ناتمام ماندن پروژ های آسفالت خیابانها را ایجاد کرده است.

وی همچنین در ادامه دلیل عدم اجرای کامل لایروبی و احداث کانال فاضلاب منطقه کوی فرهنگ را از سوی پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری زنجان را کمبود اعتبارات عنوان کرد و گفت: ان اشاالله با توجه به تاکید استانداری و قول مساعد استانداری در زمینه اعصای تسهیلات در تلاش هستیم نسبت به اجرای کامل این پروژه اقدام کنیم.

شهردار زنجان تاکید کرد: شهرداری زنجان از امکانات و تجیزات و نیروی انسانی فعال و متخصص در زمینه عمران شهری برخوردار است ولی نبود اعتبارات مالی مانع از عدم اجرای کامل و مطلوب فعالیتهای عمران شهری است.