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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

امام جمعه و استاندار کرمانشاه ترور برهان عالی را محکوم کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پیام مشترکی که ظهر دوشنبه منتشر شد، خطاب به مردم استانهای کردستان و کرمانشاه شهادت مظلومانه امام جمعه موقت سنندج توسط تروریستهای مزدور را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این پیام آمده است: روی آوردن تروریستهای مزدور به اقدامات تروریستی نشانه یأس و خشم آنها از همسویی مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و توسعه کشور و عنوان قدرت اول منطقه است.

 

نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این پیام با تأکید بر شهادت مظلومانه این شهید بزرگوار تصریح کرده اند: در طول تاریخ انقلاب اسلامی خون شهدای مظلوم منجر به ثبات و قوام کشور شده و به نمایندگی از مردم کرمانشاه ضمن اعلام تسلیت به مردم هم زبان کردستان تأکید کردند راه شهدای مظلوم انقلاب را تا یأس و نابودی کامل تروریستها و حامیان خارجی آنها ادامه می دهند.

کد مطلب 947042

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