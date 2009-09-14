امام جمعه و استاندار کرمانشاه ترور برهان عالی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این پیام آمده است: روی آوردن تروریستهای مزدور به اقدامات تروریستی نشانه یأس و خشم آنها از همسویی مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و توسعه کشور و عنوان قدرت اول منطقه است.

نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در این پیام با تأکید بر شهادت مظلومانه این شهید بزرگوار تصریح کرده اند: در طول تاریخ انقلاب اسلامی خون شهدای مظلوم منجر به ثبات و قوام کشور شده و به نمایندگی از مردم کرمانشاه ضمن اعلام تسلیت به مردم هم زبان کردستان تأکید کردند راه شهدای مظلوم انقلاب را تا یأس و نابودی کامل تروریستها و حامیان خارجی آنها ادامه می دهند.