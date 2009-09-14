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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

دانشجو تاکید کرد:

دانشگاهها مهر باز می‌شوند/ تأخیر در شروع سال تحصیلی القای دشمنان است

دانشگاهها مهر باز می‌شوند/ تأخیر در شروع سال تحصیلی القای دشمنان است

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر آمادگی کامل کلیه دانشگاهها برای آغاز سال تحصیلی از بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در اول مهر ماه خبر داد و شایعه هرگونه تأخیر در شروع سال تحصیلی دانشگاهها را القای دشمنان نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جلسه ای با روسای دانشگاههای استان تهران با اشاره به تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان تهران و نقش الگوسازی آنان برای سایر نقاط کشور بر لزوم برنامه ریزی برای رفع نیازهای علمی و آموزشی واقعی جامعه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهش تأکید کرد.

وی توجه به دغدغه های دانشجویان در مسائل آموزشی و صنفی را ضروری دانست و هدفمند کردن آموزش و پژوهش در دانشگاهها برای پیشرفت کشور به همراه نگرش عمیق دینی را مورد تأکید قرار داد.

وزیر علوم گفت: افزایش کیفیت آموزش، تقویت تعامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و سایر نهادهای اجتماعی حوزه های کاربری بر اساس سند راهبردی، هویت بخشی به دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در راستای منافع ملی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و تأمین حفظ حریم خصوصی دانشجویان از اولویتهای این وزارتخانه در دانشگاهها است.

وی همچنین در دیدار با برخی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علم و صنعت و تهران با اشاره به ضرورت پذیرش تضارب آراء، تعامل و همدلی اعضای هیأت علمی، مسئولین، کارکنان دانشگاهها و دانشجویان را برای توسعه و پیشرفت علمی و نهادینه کردن ارزشهای دینی ضروری دانست.

دانشجو گفت: هدفمندی تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد اهتمام دولت دهم است.

کد مطلب 947043

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