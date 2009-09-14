به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جلسه ای با روسای دانشگاههای استان تهران با اشاره به تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان تهران و نقش الگوسازی آنان برای سایر نقاط کشور بر لزوم برنامه ریزی برای رفع نیازهای علمی و آموزشی واقعی جامعه توسط دانشگاهها و مراکز پژوهش تأکید کرد.

وی توجه به دغدغه های دانشجویان در مسائل آموزشی و صنفی را ضروری دانست و هدفمند کردن آموزش و پژوهش در دانشگاهها برای پیشرفت کشور به همراه نگرش عمیق دینی را مورد تأکید قرار داد.

وزیر علوم گفت: افزایش کیفیت آموزش، تقویت تعامل دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و سایر نهادهای اجتماعی حوزه های کاربری بر اساس سند راهبردی، هویت بخشی به دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در راستای منافع ملی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و تأمین حفظ حریم خصوصی دانشجویان از اولویتهای این وزارتخانه در دانشگاهها است.

وی همچنین در دیدار با برخی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علم و صنعت و تهران با اشاره به ضرورت پذیرش تضارب آراء، تعامل و همدلی اعضای هیأت علمی، مسئولین، کارکنان دانشگاهها و دانشجویان را برای توسعه و پیشرفت علمی و نهادینه کردن ارزشهای دینی ضروری دانست.

دانشجو گفت: هدفمندی تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد اهتمام دولت دهم است.