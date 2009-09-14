  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

حریت خبر داد :

آمریکا ترکیه را به پیشرفته ترین موشکهای پاتریوت تجهیز می کند

آمریکا ترکیه را به پیشرفته ترین موشکهای پاتریوت تجهیز می کند

به نوشته روزنامه حریت، دولت آمریکا در نظر دارد در قراردادی به ارزش هفت میلیارد و 800 میلیون دلار پیشرفته ترین موشکهای پاتریوت خود را در اختیار ترکیه قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، انتشار این خبر می تواند موجب بروز نگرانی در میان همسایگان ترکیه و حتی تیر شدن روابط میان آنکارا و کشورهای همسایه ترکیه شود.

به نوشته این روزنامه، پنتاگون در هفته گذشته خبر فروش باتریهای موشکهای پاتریوت مدل PAC-3 و همچنین جعبه دنده های آنها را به اطلاع کنگره رساند.

این یکی از بزرگترین قراردادهای فروش سلاح دولت آمریکا به یک کشور دیگر است و در صورت تحقق ترکیه را تبدیل به بزرگترین خریدار سلاح از آمریکا می کند. 

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش اعلام شد آمریکا به دنبال جایگزینی به جای لهستان وجمهوری چک برای استقرار سپرموشکی خود است و در این میان نام ترکیه و رژیم صهیونیستی مطرح شد.  

کد مطلب 947047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها