آمریکا ترکیه را به پیشرفته ترین موشکهای پاتریوت تجهیز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، انتشار این خبر می تواند موجب بروز نگرانی در میان همسایگان ترکیه و حتی تیر شدن روابط میان آنکارا و کشورهای همسایه ترکیه شود.

به نوشته این روزنامه، پنتاگون در هفته گذشته خبر فروش باتریهای موشکهای پاتریوت مدل PAC-3 و همچنین جعبه دنده های آنها را به اطلاع کنگره رساند.

این یکی از بزرگترین قراردادهای فروش سلاح دولت آمریکا به یک کشور دیگر است و در صورت تحقق ترکیه را تبدیل به بزرگترین خریدار سلاح از آمریکا می کند.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی پیش اعلام شد آمریکا به دنبال جایگزینی به جای لهستان وجمهوری چک برای استقرار سپرموشکی خود است و در این میان نام ترکیه و رژیم صهیونیستی مطرح شد.