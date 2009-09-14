تجهیز سازمانهای مردم نهاد در اولویت اقدامات پلیس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی پیش از ظهر دوشنبه در جمع گروه های اجتماع محور CB افزود: نقش موثر گروه های اجتماع محور در پیشگیری و کاهش جرایم انکار ناپذیر است.

وی گفت: این گروه ها همواره در جهت فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرایم تاثیر سازنده ای داشته و توسعه و تجهیز سازمان های مردم نهاد در راس برنامه های پلیس قرار دارد.

فرامرزی در ادامه از محوریت موضوعی طرح های ارائه شده در نمایشگاه های امسال هفته ناجا خبر داد وگفت: امسال سعی شده است موضوعات انتخابی برای طرح ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد محوریت موضوعی داشته و بیشتر به موضوع بحران هویت و نقش آن در بروز جرائم اخلاقی و منکراتی و با شعار "انضباط- امنیت- سرمایه اجتماعی" پرداخته شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به بروشورهای منتشر شده در جریان نمایشگاه های هفته ناجا اظهار امیدواری کرد در کنار چالش های موجود و معضل های اجتماعی که به آنها پرداخته خواهد شد، به راه های پیشگیری از وقوع این جرائم نیز اشاره گردد.

سرهنگ "صمد فرامرزی" با تاکید بر تعاملات سازنده بین معاونت اجتماعی و گروه های مردم نهاد تصریح کرد: گروه های اجتماع محور و معاونت اجتماعی در هفته ناجا طرح های مشترکی را برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی به اجرا در آورده و گروه ها بیشتر در زمینه های بحران هویت و نقش آن در بروز جرائم منکراتی فعالیت و کار تبلیغاتی انجام می دهند.