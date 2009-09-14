کشف پروتئین محافظت کننده ثبات کروموزمها

به گزارش خبرگزاری مهر، بی ثباتی کروموزمی و متابولیسم سلولی وابسته به آنها پایه بسیاری از بیماریهای انسان به خصوص انواع مختلف سرطان است.

اکنون گروهی از دانشمندان دپارتمان بیولوژی دانشگاه آکوئیلا کشف کردند که مکانیزم ثبات کروموزمی در طول تکامل و در تمام جانداران ایجاد شده است.

در این آزمایشات، یک مگس جهش یافته با کروموزمهای بی ثبات ایجاد شد. این مگس با دستکاری ژنتیکی بر روی ژنی ایجاد شد که پروتئین غشای میتوکندری را رمزگذاری می کند.

میتوکندریها مراکز تامین کننده انرژی سلولها هستند. این پروتئین تمرکز سیترات (نمک اسید سیتریک) را تنظیم می کند.

از سیترات مولکول کوچکی به نام "استیل- کو آ" (acetil-CoA) مشتق می شود. این مولکول برای تغییر ایزوتونها ضروری است. ایزوتونها پروتئینهایی هستند که به DNA کروموزمی متصل می شوند.

براساس گزارش Human Molecular Genetic، فقدان سیترات منجر به شکستن کروموزم می شود. این دانشمندان توانستند با تزریق سیترات به مگس جهش یافته تعداد کروموزمهای شکسته شده را کمتر کنند.