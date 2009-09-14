حضور صنعتگران صنایع دستی خراسان رضوی در کشورهای منطقه

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عابدی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه هایی با مضامین قرآنی و مذهبی همزمان در چند کشور اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان از 4 تا 27 شهریور ماه سال جاری در حال برگزاری است که حضور صنعتگران صنایع دستی در آنها بسیار پر رنگ است.

وی افزود: سه مورد از این نمایشگاه ها در کشور افغانستان و در شهرهای هرات ، کابل ، مزار شریف برگزار می شود و دیگر نمایشگاه ها در عشق آباد ترکمنستان ، دوشنبه تاجیکستان و باکو در کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: در مجموع 22 هنرمند و صنعتگر در رشته های خوشنویسی، تذهیب، معرق، چوب و مس، حکاکی روی سنگ، تابلو فرش، فیروزه و نقاشی روی چرم در این نمایشگاه ها شرکت می کنند.