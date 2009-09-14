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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

حضور صنعتگران صنایع دستی خراسان رضوی در کشورهای منطقه

حضور صنعتگران صنایع دستی خراسان رضوی در کشورهای منطقه

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی خراسان رضوی در شش نمایشگاه قرآنی که خارج از ایران در حال برگزاری است، حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عابدی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: نمایشگاه هایی با مضامین قرآنی و مذهبی همزمان  در چند کشور اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان از 4 تا 27 شهریور ماه سال جاری در حال برگزاری است که حضور صنعتگران صنایع دستی در آنها بسیار پر رنگ است.

وی افزود: سه مورد از این نمایشگاه ها در کشور افغانستان و در شهرهای هرات ، کابل ، مزار شریف برگزار می شود و دیگر نمایشگاه ها در عشق آباد ترکمنستان ، دوشنبه تاجیکستان و باکو در کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: در مجموع 22 هنرمند و صنعتگر در رشته های خوشنویسی، تذهیب، معرق، چوب و مس، حکاکی روی سنگ، تابلو فرش، فیروزه و نقاشی روی چرم در این نمایشگاه ها شرکت می کنند.

کد مطلب 947052

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