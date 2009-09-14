کنترل کننده مستقل راه اندازی مدارات برق صنعتی از طریق sms ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علیرضا ودود سازنده این دستگاه پیش از ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران هدف از ساخت و تولید این دستگاه را تولید یک کنترل کننده جامع بدون نیاز به نصب چند کنترل کننده و دستگاه مختلف جهت راه اندازی دریافت اطلاعات از راه دور ( سیستم های تله متری ) اعلام کرد.
وی افزود: این وسیله در ایستگاه های پمپاژ، چاه آب، چاه های نفت و گاز و صنایع مختلف کاربرد دارد.
این مخترع کرمانشاهی تصریح کرد: در این دستگاه امکان روشن و خاموش کردن الکتروموتور یا دستگاههای دیگر از راه دور و ارسال پرسش و پاسخ و دریافت اطلاعات و پارامترهای مورد سوال مانند وضعیت، ولتاژ، جریان دما و غیره وجود دارد.
ودود اظهارداشت: در این طرح از تکنولوژی ارتباطات نظیر شبکه تلفن همراه، الکترونیک و دیجیتال استفاده شده است.
به گفته سازنده این دستگاه، با توجه به ویژگی های این طرح که به صورت جامع عرضه می شود هیچگونه نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد.
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