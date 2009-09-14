طراح اختلال در شبکه برق : احساساتی شدم

به گزارش خبرنگار مهر، الف. الف که کارشناس ارشد برق است به اتهام حضور در تجمعات غیر قانونی در میادین انقلاب و آزادی، ونک، جام جم، امام خمینی و هفت تیر دستگیر و به عنوان طراح شبکه خاموش سبز در برابر دادگاه از خود دفاع کرد.

وی در دفاعیاتش گفت: بنده بر اساس ارتباطی که با وبلاگ خرداد 22 برقرار کردم طرح مذکور را ارائه کردم که با 10 نفر دیگر که از طریق وبلاگ با یکدیگر آشنا شدیم ، هسته خاموش سبز را تشکیل دادیم.

این متهم افزود: براساس این طرح در روزهای 26، 27 و 28 خرداد، 9 شب باید برق ها قطع و 9:15 وصل می شد که به این طریق مردم اعتراضاتشان را نشان دهند چرا که این امر باعث افزایش ناگهانی برق در شبکه های برق می شد. بنده با ارسال ایمیل به سایر اعضای هسته اجرای این طرح اعلام کردم که این طرح موجب ویران شدن پایه های حکومت شود.

وی همچنین اظهار داشت: من تا قبل از انتخابات هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتم و روز رای گیری در استانبول بودم بنده نه تحلیل گر سیاسی هستم و نه کسی که در این موضوعات دخالت داشته باشم. بنده تنها دچار احساسات شدم که این امر باعث شد تا در برخی تجمعات شرکت کنم اما بعد از سخنرانی رهبر معظم انقلاب دیگر در هیچ راهپیمایی شرکت نکردم و تنها خبرها را از سایت ها کسب می کردم.

این متهم با بیان اینکه من داخل فضایی مسموم شده بودم، گفت: در تاریخ 16 تیر ماه در سایت بالاترین طرحی مبنی بر اینکه 10 میلیون اطو را همزمان به برق بزنید دیدم که بعد از این طرح برای طرح خودم ایمیل عمومی فراخوان زدم. طرحی که به طور تئوریک و آکادمیک بود و برای عملیاتی شدن بررسی نشده بود.

وی با بیان اینکه در راستای طرح خاموشی سبز، وب سایتی طراحی شد، گفت: بنده پس از طراحی این سایت طرح خود را مطرح کردم که موضوع وصل کردن برق در ساعت 9:15 نیز در اصل انحرافی بود. بحث من مخالفت با نظام نبود بلکه ما در فضایی قرار داشتیم که تلاش می شد هر کسی رئیس جمهور شود غیر از احمدی نژاد.

این متهم در پایان گفت: بنده در طول 35 روزی که در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار داشتم هیچ گونه برخورد بدی با من نشد و من خود به اشتباهاتم پی بردم.

در متن کیفرخواست این متهم آمده بود : نامبرده که دارای شرکت مهندسی برق نیز می باشد طی چند سال گذشته 26 قرارداد با وزارت نیرو و شرکت های تابعه داشته که 700 میلیون درآمد داشته که از این بین 300 میلیون تومان سود کامل بوده است.