احزاب ایران در دفاع از ملت فلسطین یکپارچه اند

حمید قزوینی سخنگوی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره ) در یکی از پیامهایشان می فرمایند: روز قدس روز غلبه مستضعفین بر مستکبرین است لذا با این منطق همه کسانی که با تجاوز گری ، اشغالگری و ستم مخالف هستند باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.

وی افزود: مشارکت در راهپیمایی روز قدس می تواند بهترین مصداق برای مخالفت با چنین چهره ای باشد.

قزوینی ادامه داد: احزاب و گروه های سیاسی داخل کشور تقریبا همه در این قسمت و نوع نگاه به مساله فلسطین و تجاوزاتی که رژیم غاصب صهیونیستی تا کنون انجام داده همه با هم متحد هستند.

سخنگوی خانه احزاب همچنین گفت: از این نظر هر یک از احزاب و گروه ها با وجود سلایق مختلفی که دارند و با وجود تفاوتهایی که در اساسنامه ها و مرامنامه های آنان مشاهده می شود ، در موضوع فلسطین با اشغالگری مخالفند .

وی تصریح کرد: با عنایت به این دیدگاه تصور می کنم همه گروه های سیاسی از انگیزه بسیار بالایی برای شرکت در راهپیمایی روز قدس برخوردارند.