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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

قزوینی در گفتگو با مهر:

احزاب ایران در دفاع از ملت فلسطین یکپارچه اند

احزاب ایران در دفاع از ملت فلسطین یکپارچه اند

سخنگوی خانه احزاب با بیان اینکه روز قدس از ابتکارات جاوید حضرت امام خمینی (ره) در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اشغالگری، ستم گری و تروریسم دولتی است، گفت: احزاب و گروه های سیاسی در دفاع از ملت فلسطین و مخالفت با تجاوز و اشغالگری همه با هم متحد هستند.

حمید قزوینی سخنگوی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره ) در یکی از پیامهایشان می فرمایند: روز قدس  روز غلبه مستضعفین بر مستکبرین است لذا با این منطق همه کسانی که با تجاوز گری ، اشغالگری و ستم مخالف هستند باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند.

وی افزود: مشارکت در راهپیمایی روز قدس می تواند بهترین مصداق برای مخالفت با چنین چهره ای باشد.

قزوینی ادامه داد: احزاب و گروه های سیاسی داخل کشور تقریبا همه در این قسمت و نوع نگاه به مساله فلسطین و تجاوزاتی که رژیم غاصب صهیونیستی تا کنون انجام داده همه با هم متحد هستند.

سخنگوی خانه احزاب همچنین گفت: از این نظر هر یک از احزاب و گروه ها با وجود سلایق مختلفی که دارند و با وجود تفاوتهایی که در اساسنامه ها و مرامنامه های آنان مشاهده می شود ، در موضوع فلسطین با اشغالگری مخالفند .

وی تصریح کرد: با عنایت به این دیدگاه تصور می کنم همه گروه های سیاسی از انگیزه بسیار بالایی برای شرکت در راهپیمایی روز قدس برخوردارند.

کد مطلب 947061

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