پیگیری خسارت جنگ تحمیلی را از دانه درشتها شروع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نشست خبری پیش از ظهر دوشنبه به حوادث اخیر ایران پس از انتخابات اشاره کرد و گفت: هفته دفاع مقدس امسال را در شرایطی آغاز می کنیم که امنیت و آسایش حاصل از فداکاری شهیدان و رزمندگان دفاع مقدس آنچنان خوشی برای کشور به ارمغان آورد که این خوشی ته دل عده ای از سیاسیون کشور را زد و آنها را در قضیه انتخابات بی محابا وارد عرصه ای کرد که دشمنان خارجی را به طمع انداخت و این نقطه اوج ناسپاسی به ساحت شهیدان است.

سردار میرفیصل باقرزاده برنامه های هفته دفاع مقدس را با هدف یادآوری وحدت و یکپارچگی ملت ایران در دوران جنگ برای ترمیم اختلافات پس از انتخابات عنوان کرد و افزود: آن ملتی که فتنه جنگ تحمیلی را درهم شکست، توان این را دارد که مسائل جاری را حل کند چراکه این ملت همان ملت است و در صف دفاع از انقلاب و اسلام و ارزشها حضور دارد.

باقرزاده اثبات حقانیت ملت ایران و باطل بودن صدام و حزب بعث برای ملت عراق را یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس خواند و گفت: یکی از مسائل مهمی که همواره باید درعرصه سیاست خارجی کشورمان مورد مطالبه باشد مسئله جبران خساراتی است که در طول جنگ تحمیلی ازسوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و آلمان به کشورمان وارد شد.

وی تأکید کرد: علاوه بر عراق ما در گرفتن غرامت از همه جدی هستیم و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که معین صدام بودند نیز جزء مطالبات ماست ولی ما در مقام اولویت بندی معتقدیم که اول باید از دانه درشتها شروع کنیم.

باقرزاده سازمانهای مردم نهاد(NGO)، رسانه ها و مردم را به مطالبه این مسئله فراخواند و گفت: تعقیب و مجازات همپیمانان سیاسی، تجاری، امنیتی و اطلاعاتی صدام همچنان باید در دستور کار وزارت امورخارجه کشورمان باشد ضمن اینکه باید معادل دلاری حمایتهای اطلاعاتی آمریکا نسبت به صدام ارزیابی و خساراتی که از همین ناحیه به ایران وارد شد توسط کارشناسان تعقیب شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خطاب به مسئولان و دولتمردان کشور تأکید کرد: نباید به اظهار تأسف که نوعا به صورت رایج توسط دولتمردان غربی بیان می شود اکتفا کنید چراکه وارثان خون شهدا هنوز در بین ما هستند.

ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در صدا و سیما

وی درادامه به تشریح ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس امسال پرداخت و برگزاری همایش" قرآن ودفاع مقدس" در روز پنجشنبه 27 شهریورماه را در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(س) آغازگر برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

سردار باقرزاده تولید و پخش هفت نماهنگ از صدا و سیما، پخش فیلم "چرخ پنجم درشکه"، استمرار پخش برنامه تلوزیونی پلاک هشت، انتشار مجله هنری پلاک هشت ویژه هفته دفاع مقدس، اجرای پنج نمایش خیابانی در پنج نقطه تهران، پخش سرودهای حماسی در مترو، توزیع CD" بابام شد ستاره" ویژه کودکان، تولید سری دوم نرم افزار"گنجینه خاکی" را از مهمترین برنامه های بنیاد حفظ آثار در بخش هنری برشمرد.

برگزاری "جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس"

وی برگزاری جشنواره" ربع قرن کتاب دفاع مقدس" را از مهمترین برنامه های هفته دفاع مقدس در حوزه ادبیات خواند و گفت: جشنواره " ربع قرن کتاب دفاع مقدس" در 5 مهرماه با هدف تقدیر از نویسندگان برجسته برگزار می شود. همچنین در این هفته علاوه بر افتتاح 30 کتابخانه دفاع مقدس در سطح کشور، از 21 عنوان کتاب جدید دفاع مقدس نیز رونمایی خواهد شد.

به گفته باقرزاده انتشار پنج جلد از کتب "جنگ ایران-عراق از نگاه مطبوعات جهان"، ارائه دو واحد درسی اختیاری "آشنایی با دفاع مقدس" در پنج دانشگاه دولتی، چاپ مجدد کتاب "نبرد دشت آزادگان" با اصلاحات لازم، چاپ کتاب " عملکرد شورای امنیت ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران"، بهره برداری آزمایش از سامانه اطلاعات جغرافیایی دفاع مقدس در فاز اول با نگاه به عملیات فتح المبین،راه اندازی بخش انگلیسی سایت تحقیقاتی" پایداری"، تولید نرم افزار تلفن همراه حاوی کتب درسی دفاع مقدس ویژه دانشجویان و انتشار نشریه الکترونیکی با موضوع دفاع مقدس در سایت"ساجد" از مهمترین برنامه های حوزه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار اعلام شد.

برپایی اردوی ویژه رزمی برای دانشجویان در شهرک سینمایی دفاع مقدس

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به برنامه های گروه مشاوران جوان بنیاد حفظ آثار با همکاری نهادها و تشکل های دانشگاهی اشاره کرد و افزود: برپایی سری نمایشگاهی"اصلاح الگوی مصرف دردفاع مقدس"، تولید اولین سری نمایشگاهی " مفقودین و شهدای گمنام"، برگزاری نمایشگاه فروش کتابهای نفیس دفاع مقدس در 10 دانشگاه منتخب تهران، برپایی نشستهای پرسش و پاسخ در جوار مزار شهدای گمنام دانشگاهها، پخش فیلمهای اکران نشده در دانشگاهها با حضور کارگردان، برپایی 10 تئاتر خیابانی در دانشگاهها با 30 اجرا و برپایی اردوی ویژه رزمی برای دانشجویان در شهرک سینمایی دفاع مقدس، افتتاح پنج کانون فرهنگی دفاع مقدس در پنج دانشگاه خواجه نصیر، تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و الزهرا و برپایی مراسم شب خاطره در خوابگاههای دانشجویی از مهمترین این برنامه ها خواهد بود.

احداث برج 40 متری یادمان شهدای گمنام کلکچال/ برگزاری مراسم بزرگداشت شکست حصر آبادان

وی در ادامه انجام مراسم کلنگ زنی احداث برج 40 متری یادمان شهدای گمنام کلکچال و افتتاح فاز اول حرم شهدای گمنام کهف الشهدای ولنجک با همکاری شهرداری تهران را از جمله برنامه های حوزه مهندسی و امور یادمانهای بنیاد حفظ آثار اعلام کرد.

سردار باقرزاده به عناوین و ویژه برنامه های روزهای هفته دفاع مقدس امسال اشاره کرد و گفت: در صبح روز سه شنبه 31 شهریورکه با عنوان " رزمندگان و سلحشوری" نامگذاری ، شده است رژه سراسری نیروهای مسلح برگزار می شود. در روز چهارشنبه 1مهر روز" جانبازان، آزادگان و ایثارگری" از جانبازان و آزادگان تجلیل خواهد شد و در روز پنج شنبه 2 مهرماه با عنوان " روز شهیدان و عزت آفرینی" مراسم سراسری غباروبی و عطرافشانی مزار شهدا و حرم شهدای گمنام برگزار می شود.

وی در پایان افزود: در روز جمعه 3 مهرماه با نام" زنان و دفاع مردمی" به تبیین نقش زنان و دفاع مردمی ملت ایران پرداخته می شود. در روز شنبه 4 مهرماه که روز " سربازان و شهادت طلبی" نام گرفته است ضمن توجه به اصل پدافند غیرعامل از مقام شامخ سربازان تجلیل می شود. در روز یکشنبه 5 مهرماه با عنوان" فرماندهان و ولایت مداری" مراسم بزرگداشت شکست حصر آبادان در تالار وزارت کشور برگزار می شود و در روز دوشنبه 6 مهرماه که پایان بخش برنامه های هفته دفاع مقدس است روز"دانشجویان و استکبارستیزی" نامگذاری شده است و از دانشجویان رزمنده تجلیل خواهد شد.