250 کانون فرهنگی در مساجد استان یزد راه اندازی می شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان یک کانون فرهنگی در منطقه رحمت آباد یزد و چند کانون نیز در شهرستانهای مختلف استان به بهره برداری رسیده که با افتتاح این کانونها، تعداد مراکز موجود در استان یزد از مرز 150 باب گذشت.

این مسئول هدف از ایجاد این کانونها را ساماندهی و استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها و امکانات مساجد به عنوان پایگاههای دین و دیانت و انجام فعالیتهای فرهنگی و مذهبی اعلام کرد.

وی مهمترین رسالت کانون مساجد استان یزد در سال جاری را راه‌ اندازی کانونهای فرهنگی به ویژه در مناطق محروم، روستایی و کمتر برخوردار اعلام کرد.

حکیمیان با اشاره به اینکه در اجرای برنامه‌ ها با رویکرد یاد شده، کیفیت و کمیت هر دو به یک اندازه مورد توجه قرار گرفته است، بیان داشت: در سال جاری تجهیزات، وسایل کمک آموزشی و کتب متنوعی در اختیار این مراکز قرار گرفته است.

دهها طرح قرآنی در ماه رمضان از سوی کانون فرهنگی مساجد به اجرا درآمد

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره ‌های متعدد فرهنگی و هنری از جمله جشنواره قرآنی مدهامتان و جشنواره سرود و تواشیح از مهمترین برنامه‌های برگزار شده در راستای ارتقا کیفیت برنامه‌ های کانون فرهنگی مساجد بوده که امسال به صورت استانی برگزار شده است.

وی همچنین طرح تلاوت نور، تفسیر همراه روزانه قرآن کریم در مساجد، طرح شکوفه های بهشت، خانه های نور و حمایت از طرحهای قرآنی را از عمده ترین فعالیتهای کانون مساجد استان یزد در بخش قرآنی اعلام کرد.

حکیمیان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان نیز برنامه ‌های متنوع فرهنگی هنری در کانونها در حال اجراست.

وی اظهار امیدواری کرد: با راه ‌اندازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، بتوانیم مکانی امن و فرهنگی برای بازآموزی آموزه‌ های دینی و مذهبی برای جوانان ایجاد کنیم.

حکیمیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طی تفاهم‌ نامه ای بین اداره ارشاد اسلامی یزد و ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، بر برخورداری از تمامی مساجد استان از کانون فرهنگی تاکید شده است.

مساجد استان یزد شناسنامه دار می‌ شوند

وی همچنین از شناسنامه دار شدن مساجد در سطح استان یزد خبر داد و افزود: این اقدام به منظور بهره مندی یکسان مساجد از امکانات و تجهیزات، نحوه فعالیت کانون های فرهنگی،‌ انجام فعالیتهای متمرکز و ... انجام می شود.

مسئول کانون مساجد استان یزد اظهار امیدواری کرد: با شناسنامه دار شدن مساجد، فعالیتهای متمرکزی در این اماکن مقدس در استان یزد صورت گیرد.