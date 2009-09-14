89 درصد مردم همدان با سواد هستند

ضیاءالدین خورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به اینکه این استان رتبه سوم کمترین بی سواد را در سطح کشور کسب نموده است، افزود: در سالجاری، 47 هزار نفر بی سواد، تحت آموزش نهضت سواد آموزی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: پیش بینی شده است در نیمه نخست امسال، 21 هزار نفر در استان همدان، تحت آموزش نهضت سواد آموزی قرار گیرند.

خورنگ اضافه کرد: یکی از مشکلات این سازمان کاهش اعتبارات است که به این دلیل دوره های مقدماتی و تکمیلی کلاسهای نهضت تشکیل نشد.

مدیر نهضت سواد آموزی استان همدان خاطر نشان کرد: با توجه به مصوبات دولت برای شرایط استخدام نیروهای نهضت، 143 نفر از آموزشیاران همدان به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.