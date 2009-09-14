1300 میلیون مترمکعب از آبهای شیرین گلستان به راحتی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدجواد نظری مهر پیش از ظهر دوشنبه در بررسی مشکلات منطقه افزود: این درحالیست که با احداث سد و آب‌بندانها می‌توان از این نعمت رایگان به نحو احسن استفاده کرد.

وی به اهمیت دانشگاه جامع گلستان اشاره کرد و اظهار داشت: این دانشگاه باید در زمینی به مساحت 140 هکتار با کاربری آموزشی و دو هکتار فضای آموزشی تکمیل شده انتقال یابد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به پیگیریهای مکرر متاسفانه این دانشگاه به جایی منتقل شد که درحال حاضر در بلاتکلیفی بسر می برد.

به تاکید نظری مهر، این دانشگاه هر چه زودتر باید به زمین 140 هکتاری درنظرگرفته شده انتقال یابد تا از ضرر بیشتر به بیت المال جلوگیری شود.

نماینده مردم کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان در مجلس بیان داشت: تهیه طرح جامع صنعت و معدن در استان نیاز ضرروی است و باید طرحی قابل درخور مردم منطقه تهیه شود.

وی عنوان کرد: با توجه به جغرافیای این استان و منابع طبیعی از قبیل جنگل، دریا، بیابان و دشتهای مستعد کشاورزی به فکر طرح آمایش صنعتی استان درخور شان مردم باشند تا مردم از مشکلات و بیکاری رهایی یابند.