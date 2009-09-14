آبیاری 750 هکتار از اراضی خرم آباد با پساب تصفیه شده

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال چنگایی خرم آباد صبح دوشنبه با حضور مسئولان اجرایی لرستان و نماینده خرم اباد در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.

استاندار لرستان در حاشیه افتتاح این طرح به خبرنگار مهر گفت: این پروژه یکی از نمونه های عینی اصلاح الگوی مصرف است.

سید حسین صابری ادامه داد: این فاضلاب قبل از تصفیه مصرفی نداشته و به معضلی برای بهداشت محیط تبدیل شده بود که در حال حاضر با تصفیه آن و انتقال برای آب کشاورزی استفاده مطلوبی از آن صورت گرفته است.

وی با تقدیر از زحمات صورت گرفته برای اجرای این پروژه، خاطر نشان کرد: آب به دست آمده از این فرآیند کاملا بهداشتی و قابل استفاده برای کشاورزی است.

فاضلاب آلوده کننده رودخانه پس از تصفیه به 750 هکتار از اراضی خرم آباد جان بخشید

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در حاشیه افتتاح این طرح به خبرنگار مهر گفت: پیش از اجرای این طرح پساب تصفیه شده و خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد که حدود یک متر معکب در ثانبه برآورد شده بود به رودخانه خرم آباد تخلیه می شد.

امیر حمزه حقی آبی ادامه داد: این در حالی است که طرح استفاده مجدد توسط شرکت آب منطقه ای لرستان از فاضلاب تصفیه شده و کلرزنی شده آن به منظور مشروب کردن حدود 750 هکتار از اراضی کشاورزی دشت چنگایی در مجاورت آن مطرح و منجر به مطالعات طراحی و ایجاد ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی چنگایی شد.

وی با اشاره به مشخصات این طرح، یادآور شد: این ایستگاه پمپاژ شامل سازه آبگیر، خط انتقال از آبگیر به حوضچه مکش، حوضچه مکش پمپها، ساختمان سوله و خط انتقال از ایستگاه پمپاژ به کانال درجه دو به طور 710 کیلومتر می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان این طرح با صرف اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان و در مدت کمتر از 18 ماه به بهره برداری رسید.