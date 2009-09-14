  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

علوم پزشکی لرستان 37 میلیارد تومان بدهی دارد

علوم پزشکی لرستان 37 میلیارد تومان بدهی دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: این دانشگاه در حال حاضر 37 میلیارد تومان بدهی دارد.

قدرت الله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حال حاضر با چالشهای اساسی در بحث بودجه مواجه است.

وی به بیان مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و عنوان کرد: علوم پزشکی کشور سال گذشته بیش ازهزار میلیارد تومان بدهی پرسنلی در بخش بهداشت و درمان داشت که این رقم امسال به 600 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: این در حالی است که هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز امسال37 میلیارد تومان بدهی دارد.

شمس خرم آبادی یادآور شد: حجم بدهیهای بخش بهداشت و درمان در حدی است که رئیس بیمارستان الیگودرز به دلیل مشکلات موجود نتوانست به کار ادامه دهد و استعفای خود را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی حدود شش ماه است که نتوانسته است اضافه کاری و ماموریت پرسنل خود را پرداخت کند و این مشکل فقط مختص به لرستان نیست بلکه این فضا بر تمام دانشگاه های سراسر کشور حاکم است.

کد مطلب 947085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها