علوم پزشکی لرستان 37 میلیارد تومان بدهی دارد

قدرت الله شمس خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حال حاضر با چالشهای اساسی در بحث بودجه مواجه است.

وی به بیان مشکلات مالی دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و عنوان کرد: علوم پزشکی کشور سال گذشته بیش ازهزار میلیارد تومان بدهی پرسنلی در بخش بهداشت و درمان داشت که این رقم امسال به 600 میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: این در حالی است که هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز امسال37 میلیارد تومان بدهی دارد.

شمس خرم آبادی یادآور شد: حجم بدهیهای بخش بهداشت و درمان در حدی است که رئیس بیمارستان الیگودرز به دلیل مشکلات موجود نتوانست به کار ادامه دهد و استعفای خود را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی حدود شش ماه است که نتوانسته است اضافه کاری و ماموریت پرسنل خود را پرداخت کند و این مشکل فقط مختص به لرستان نیست بلکه این فضا بر تمام دانشگاه های سراسر کشور حاکم است.