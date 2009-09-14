یک متهم حوادث انتخاباتی: در بازداشت مصداق عینی رافت اسلامی را دیدم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه دادگاهی که امروز دوشنبه برای محاکمه عوامل اینترنتی اغتشاشات بعد از انتخابات برگزار شد، نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم اظهار داشت: این متهم فاقد سابقه کیفری بوده است اما اتهام وی اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی، تهیه و انتشار اخبار کذب در سایتها و ایجاد شبهه تقلب در انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع کشور بوده است. ضمن اینکه اتهام اخلال در نظم کشور از طریق بلوا و آشوب و حرکات نامتعارف، ایجاد رعب و وحشت در جامعه به وی وارد است.

وی با بیان اینکه این متهم دانشجوی اخراجی دانشگاه امیر کبیر است، گفت: در فروردین امسال وی به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد م. م مسئولیت و طراحی 80 سایت را برعهده گرفت و با تهیه و انتشار اخبار کذب موجب تشویش اذهان عمومی شد.همچنین اقدام به فراخوانی تجمعات غیر قانونی را از این طریق انجام می داد.

نماینده دادستان افزود: این متهم یک میلیون و 800 هزار تومان از ستاد م.م دریافت نموده است. ضمن اینکه با توجه به بررسی های قرارگاه ثارالله و مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه تعدادی کلیپ و فیلم تخریبی و همچنین یک نامه جعلی از وزیر کشور کشف شد. لذا درخواست محاکمه و مجازات نامبرده را دارم.

ع.ب متهم ردیف ششم در دفاع از خود در برابر اتهامات اظهار داشت: با توجه به حوادث پیش آمده قبل و بعد از انتخابات نسبت به برخی فعالیتهای خود شرمسار هستم.

وی افزود: من به واسطه آشنایی و رابطه خانوادگی با رئیس ستاد انتخاباتی م.م از اسفند 87 وارد فعالیت انتخاباتی شدم و طرحی را به رئیس این ستاد ارائه دادم تا بدین وسیله بتوانم ریاست روابط عمومی ستاد را به دست بیاورم.

وی با بیان اینکه آشنایی با فضای مجازی و اینترنت در ارائه طرح به من کمک کرد گفت: انگیزه از ارائه چنین طرحی ابتدا علاقه شخصی در آن زمان به وی بود چرا که وی را مدیر و پیرو ولایت فقیه می دانستم . انگیزه دیگر من گرفتن دستمزدی مناسب با فعالیتم در ستاد انتخاباتی و انگیزه دیگرم گرفتن پست و مقام بعد از انتخابات بود.

این متهم ردیف ششم ادامه داد: در 26 فروردین با درج خبری در سایت قلم نیوز آغاز فعالیت پایگاه ارتباط مردمی م. م را اعلام کردیم که در این پایگاه ارتباط مردمی با موافقین و مخالفین وی ارتباط برقرار کرده و پرسش ها و پاسخ های آنان را در سایت منعکس می کردیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت مطالب و محتوای سایت را بر عهده داشت، به گونه ای که پس از تایید وی در سایت این مطالب استفاده می شد، گفت: در حدود 70 نام دامنه که مشابه با نام این سایت بود خریداری گردید تا از نام این سایت سوء استفاده نشود.

این متهم ادامه داد: بعد از انتخابات تحت تاثیر اتفاقاتی که افتاد سایت روابط عمومی را تبدیل به سایتی با رویکرد انتشار اخبار کذب نمودم که اولین محرک من در این خصوص القای تقلب از سوی م و ک در انتخابات با عناوین مهندسی رای و شعبده بازی بود. دومین محرک من ، تبلیغ سایت های رادیو فردا و بی بی سی فارسی بود که سعی در القای تقلب گسترده و سازماندهی در جامعه داشتند که عملکرد این سایتها بر بنده تاثیر گذاشت.

ع. ب با اشاره به اینکه در اغلب بخش های ستاد م. م حضور داشت و از نزدیک فعالیتهای این ستاد را رصد می کرد، گفت: یکی از کارهایی که در این ستاد انجام می دادیم نزدیک بینی بود یعنی افراد با نگاه کردن به نزدیکان خویش برنده شدن م.م را قطعی می دانستند. دومین موضوع القای تقلب گسترده در انتخابات بود که البته من تخلف را متفاوت ازتقلب می دانم و تخلف انتخاباتی همواره از ابتدای انقلاب اسلامی پیگیری می شد اما تقلب در این حد گسترده ادعای مضحکی بیش نیست.

وی ادامه داد: مسئله دیگر عدم تمکین م.م به قوانین نظام است که به این وسیله ابطال انتخابات و برگزاری رفراندوم را مطرح نمود در صورتی که باید نظر قانون را می پذیرفت. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد بازیچه قرار دادن مردم و سوء استفاده و تحریک آنها به اعمال غیر قانونی و مجرمانه بوده است چرا که وقتی نتوانستند کاری را از پیش ببرند اقدام به لشکر کشی خیابانی نمودند به گونه ای که مردم را در برابر نیروهای مخلص بسیجی و سپاهی قرار دادند که خون بسیاری از افراد نیز در این میان ریخته شد.

این متهم ردیف ششم در پایان گفت: آنچه که در مهلت بازداشت دیده ام مصداق عینی رافت اسلامی بود و اتهام زشت و ننگین تجاوز که آبروی نظام را می برد اصلا وجود نداشت.