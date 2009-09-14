به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ محمد مهدی اعلایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در قالب آیین نامه جذب نیرو از بین سربازان وظیفه عمومی اجرا می شود و طی آن سربازان داوطلب به عنوان همکار تعاون یار در این مجموعه مشغول به کار می شوند.

وی افزود: بر اساس این طرح مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های تحصیلی علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم مدیریت، ترویج و آموزش و توسعه روستایی و سایر رشته‌های متناسب با گرایشهای تعاون می ‌توانند در صورت احراز شرایط عمومی و تخصصی، خدمت مقدس دوره ضرورت خود را در قالب سرباز تعاون یار بگذرانند.

به گفته اعلایی، دارا بودن حداقل معدل 13 برای فارغ التحصیلان دوره های روزانه دانشگاه های دولتی و حداقل 14 برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های شبانه، نیمه حضوری، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور از جمله شرایط متقاضیان است.

وی با بیان اینکه برگ اعزام به خدمت متقاضی باید بدون مهر غیبت باشد، ادامه داد: خانواده های معظم ایثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان)، مشمولان متاهل، معاف از رزم، تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت پذیرش قرار دارند.

اعلایی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور اداری و مالی اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی واقع در خیابان آزادی، جنب بازار روز مراجعه کنند.