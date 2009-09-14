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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

اداره کل تعاون آذربایجان‌شرقی سرباز "تعاون‌یار" جذب می‌کند

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی از طرح جذب سرباز "تعاون‌یار" در این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ محمد مهدی اعلایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در قالب آیین نامه جذب نیرو از بین سربازان وظیفه عمومی اجرا می شود و طی آن سربازان داوطلب به عنوان همکار تعاون یار در این مجموعه مشغول به کار می شوند.

وی افزود: بر اساس این طرح مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های تحصیلی علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم مدیریت، ترویج و آموزش و توسعه روستایی و سایر رشته‌های متناسب با گرایشهای تعاون می ‌توانند در صورت احراز شرایط عمومی و تخصصی، خدمت مقدس دوره ضرورت خود را در قالب سرباز تعاون یار بگذرانند.

به گفته اعلایی، دارا بودن حداقل معدل 13 برای فارغ التحصیلان دوره های روزانه دانشگاه های دولتی و حداقل 14 برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های شبانه، نیمه حضوری، آزاد، علمی کاربردی و پیام نور از جمله شرایط متقاضیان است.

وی با بیان اینکه برگ اعزام به خدمت متقاضی باید بدون مهر غیبت باشد، ادامه داد: خانواده های معظم ایثارگران (شهدا، جانبازان و آزادگان)، مشمولان متاهل، معاف از رزم، تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت پذیرش قرار دارند.

اعلایی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با امور اداری و مالی اداره کل تعاون استان آذربایجان‌شرقی واقع در خیابان آزادی، جنب بازار روز مراجعه کنند.

کد مطلب 947088

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