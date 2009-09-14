خریداری سهام بیمه ها توسط نمایندگی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم امین امروز در مراسم معارفه بیمه البرز قبل از عرضه سهام در تهران گفت: بیمه البرز 7 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد و دارای پائین ترین ضریب خسارت در بین شرکتهای بیمه است.

مدیرعامل بیمه البرز یکی از نکات آسیب پذیری شرکتهای بیمه را سهم پرتفوی بزرگ در فعالیت آنها اعلام کرد و افزود: این شرکت دارای پرتفوی بزرگ نیست، ضمن اینکه 50 درصد پرتفوی این شرکت را بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو تشکیل می دهد.

وی پاسخگویی و مشتری مداری شرکتهای بیمه را اصلی مهم ذکر کرد و افزود: با عرضه سهام این شرکت در بورس تغییری در شرایط پرسنل، نمایندگان شعب و غیره صورت نخواهد گرفت و انتصابها بر پایه تخصصها و ویژگیها خواهد بود.

امین گفت: شرکت بیمه البرز برنامه کسب و کار یکساله برای خود طراحی کرده است که هر 3 ماه یکبار نیز نتیجه عملکرد آن استخراج و نتیجه آن به صاحبان سهام و مشتریان بزرگ شرکت ارائه می شود.

وی ترکیب هیئت مدیره و اندازه شرکتهای بیمه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سیستم نظارت و کنترل بر بیمه ها اهمیت دارد و اگر شرکت بیمه بسیار بزرگ باشد، نظارت قوی بر عملکرد آن ممکن نخواهد بود و اندازه کوچک نیز پاسخگوی هزینه های شرکتها نخواهد بود.

مدیرعامل بیمه البرز خریداری سهام شرکتهای بیمه قابل واگذاری توسط نمایندگی ها و کارکنان آنها را پیشنهاد کرد و گفت: این افراد در اولویت دریافت سهام قرار گیرند.

وی با اشاره به تاسیس بیمه های خصوصی در کشور از سال 80 و تشکیل 16 شرکت بیمه خصوصی گفت: غیر از این شرکتها 4 شرکت بیمه دولتی نیز در کشور فعال است، این در حالی است که هنوز آزادسازی تعرفه ها صورت نگرفته است، امید است در 2 تا 3 سال آینده کلیه نرخهای بیمه آزاد شوند تا شرکتهای بیمه بر اساس ارزیابی ریسک نرخها را تعیین کنند.

امین با اشاره به عرضه سهام بیمه البرز در روز چهارشنبه هفته جاری در بورس گفت: دغدغه ای برای فروش سهام نداریم، 90درصد پرتفوی فروش توسط نمایندگان صورت می گیرد و سود سال 86 این شرکت 15 میلیارد تومان و سال 87 نیز 24 میلیارد تومان بوده که برای سال 88 نیز سود پیش بینی شده است.

وی سرمایه رسمی این شرکت را 26 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: روز گذشته به تمام سئوالات 23 گانه بورس برای عرضه سهام پاسخ دادیم و در 100 صفحه نحوه محاسبه بیمه عمر را ارائه کردیم.

قرار بود مراسم معارفه سهام بیمه البرز قبل از عرضه سهام با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شود که وی در این مراسم حضور نیافت، همچنین این مراسم بدون حضور مسئولان بورس برگزار شد.