1900 حامی جدید ایتام گلستانی شناسایی شدند

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این افراد در مجموع حمایت از دو هزار و 544 کودک یتیم زیرپوشش این نهاد را برعهده گرفتند.

وی اظهار داشت: از مجموع حامیان شناسایی شده هزار و 315 فرد خیر بومی بوده که حمایت از هزار و 934 یتیم را برعهده گرفتند و همچنین 587 نیکوکار تهرانی نیز حامی 610 کودک یتیم استان شدند.

حاجی اکبری از تشکیل ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خبر داد و گفت: ستاد جهیزیه در استان باید تقویت شود و از افراد با نفوذ و خیرین نیکوکارنیز دعوت به همکاری کرد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات ویژه موردی به جهیزیه، ارسال اعتبارات جهیزیه وزارت رفاه و ریاست جمهوری به شاخه ها پس از اخذ مجوز ازمرکز از جمله اقدامات این ستاد است.

وی یادآورشد: پیگیری توافقنامه جهیزیه توسط معاون حمایت از مرکز و پیگیری توافقنامه از تشویقی زکات از دیگر موضوعات مورد بررسی است.

55 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد گلستان است.