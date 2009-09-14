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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

1900 حامی جدید ایتام گلستانی شناسایی شدند

1900 حامی جدید ایتام گلستانی شناسایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: همزمان با شبهای قدر، هزار و 902 حامی جدید ایتام در استان شناسایی شدند.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این افراد در مجموع حمایت از دو هزار و 544 کودک یتیم زیرپوشش این نهاد را برعهده گرفتند.

وی اظهار داشت: از مجموع حامیان شناسایی شده هزار و 315 فرد خیر بومی بوده که حمایت از هزار و 934 یتیم را برعهده گرفتند و همچنین 587 نیکوکار تهرانی نیز حامی 610 کودک یتیم استان شدند.

حاجی اکبری از تشکیل ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان  خبر داد و گفت: ستاد جهیزیه در استان باید تقویت شود و از افراد با نفوذ و خیرین نیکوکارنیز دعوت به همکاری کرد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات ویژه موردی به جهیزیه، ارسال اعتبارات جهیزیه وزارت رفاه و ریاست جمهوری به شاخه ها پس از اخذ مجوز ازمرکز از جمله اقدامات این ستاد است.

وی یادآورشد: پیگیری توافقنامه جهیزیه توسط معاون حمایت از مرکز و پیگیری توافقنامه از تشویقی زکات از دیگر موضوعات  مورد بررسی است.

55 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد گلستان است.

کد مطلب 947091

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