به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این بازیکن با پیشنهاد منچستریونایتد برای بازی تا سال 2012 شش میلیون دلار بابت هر فصل خواهد گرفت.

یک مقام رسمی که در مراحل عقد قرارداد جدید پارک جی سونگ با منچستریونایتد بوده است، گفت: " پارک همین هفته قراردادی جدید با باشگاه منچستریونایند امضا می کند. پارک تعهد به باشگاه را در سال‌های قبل نشان داد و منچستر با همه درخواست‌های او موافقت داشته است".

پارک جی سونگ از 37 بازی فصل گذشته تیم منچستریونایتد در 21 بازی جزو ترکیب اولیه بود و در چهار مسابقه با تعویض به زمین آمد.

بازیکن سابق کیوتو پرپلز و پی اس وی آیندهوون چهار بار در لیگ قهرمانان هم در فهرست نفرات اصلی منچستریونایتد بود و در 3 بازی جام اتحادیه در ترکیب ابتدایی جای داشت.

هو چونگ مو، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی که برای مسابقات جام جهانی 2010 حساب ویژه‌ای روی پارک باز کرده است، گفت : " او بازیکنی برای بازیهای جام جهانی است".

هافبک بازیساز کره جنوبی برای رسیدن این تیم به آفریقای جنوبی 5 بار گل زد که دو گل آن در بازی رفت و برگشت با ایران بود و هر دو بار بازی را به تساوی کشاند.