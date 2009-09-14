30 هزار لامپ کم مصرف در نواحی جنوب استان مرکزی توزیع شد

حسین شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: علت عمده کاهش استقبال از لامپ های کم مصرف، برطرف شدن نیاز اساسی مردم به این گونه لامپ ها و افزایش فرهنگ صرفه جویی است.

وی با اشاره به اینکه با توزیع این تعداد لامپ کم مصرف بیش از دو درصد در مصرف برق نواحی جنوب استان صرفه جویی شده است اظهار داشت: اطلاع رسانی برای کاهش مصرف برق در 400 واحد تجاری شهرهای جنوب استان انجام شده و پیش بینی می شود طی آن یک هزار شعله لامپ بین افراد متقاضی توزیع شود.

شمسی همچنین از توزیع 160 هزار لامپ کم مصرف در شهرهای جنوب استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: بیش از 160 هزار شعله لامپ کم مصرف در بین خانواده های شهرهای خمین، محلات و دلیجان توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان توزیع، یکصد هزار شعله در خمین و مابقی در دو شهر دلیجان و محلات توزیع شده است.





