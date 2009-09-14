ملارجبی عازم "ایندوره" شد/ عالمیان در تهران ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی هند از فردا (سه شنبه) با انجام دیدارهای تیمی در شهر ایندوره هند آغاز می‎شود و این در حالی است که علیرضا ملارجبی به عنوان تنها نماینده ایران باید دیدارهای خود در بخش تیمی را با نماینده‌ای از دیگر کشورها برگزار کند چراکه نوشاد عالمیان که قرار بود هم تیمی وی در مسابقات هند باشد نتوانست به موقع مجوز خروج از کشور را بگیرد.

اداره گذرنامه مهر خروج دوباره از کشور را خیلی دیر در پاسپورت نوشاد عالمیان ثبت کرد به همین دلیل این بازیکن روز یکشنبه نتوانست همراه با علیرضا ملارجبی و محمدرضا میرالماسی (مربی) عازم هند شود. البته مشکل خروج از کشور نوشاد عالمیان برای امروز حل شد اما از آنجاکه تنها یک روز به برگزاری بازی‎ها مانده است وی بنا به صلاحدید مسئولان فدراسیون از انجام سفر ممانعت کرد.

البته مشکل پیش آمده برای عالمیان یک نتیجه مثبت برای وی در برداشت. از آنجا که عالمیان جزو ورزشکارانی است که در فاصله‌های زمانی کوتاه و به دلیل حضور در مسابقات مختلف مجبور به ترک ایران است، اداره گذرنامه پس از مواجه شدن به مشکل روز گذشته مجوز ویژه "خروج از کشور به دفعات" را برای وی صادر کرد. بدین ترتیب و طبق مجوز صادر شده نوشاد عالمیان تا تاریخ 1/9/88 برای خروج از کشور مشکلی از این بابت نخواهد داشت.

عالمیان در حالی فرصت حضور در پروتور جهانی هند را از دست داد که برای این رقابت ها 15 هزاردلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه نتایج این مسابقات مانند در رنکینگ جهانی تاثیرگذار خواهد بود.