آموزش صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ماه های گذشته، اقدامات مناسبی در جهت معرفی و آموزش رشته های مختلف صنایع دستی در نقاط مختلف استان صورت گرفته است.

به گفته وی، از ابتدای سال جاری با همکاری میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و برخی دستگاه های دولتی یا مردم نهاد همانند بسیج سازندگی، دوره های مختلف صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری برگزار شده است.

رئیس شورای فنی صنایع دستی استان بیان کرد: توجه به آموزش به عنوان پایه اصلی حفظ و احیا و گسترش رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی، مورد توجه سازمان بوده و اقدامات مختلفی برای رسیدن به این هدف صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به روستاهایی که این آموزشها در آن صورت گرفته است، گفت: در بخش نخست این طرح، ساکنان روستاهای آبش احمد و خداآفرین در رشته های مختلف آموزشهای لازم را دیدند.

محمدی، تعداد علاقمندان به شرکت در دوره های آموزشی صنایع دستی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: هر دوره از این کلاسها در هر کدام از روستاهای هدف در حدود 200 هنرجو را تحت پوشش قرار دادند که با توجه به قرار داشتن در فصل کاری روستاییان بسیار امیدوار کننده بود.

رئیس شورای فنی صنایع دستی استان با تاکید بر ادامه یافتن و گسترش این آموزشها در سایر روستاهای هدف گردشگری استان، یادآور شد: با این اقدام، ساکنان روستاهای هدف گردشگری استان، ضمن اینکه امکان معرفی بیشتر هنرهای بومی منطقه را پیدامی کنند و با افزایش جاذبه های گردشگری روستای خود از فواید اقتصادی آن بهره مند می شوند.