نقده بالاترین نرخ بیکاری را در آذربایجان غربی دارد

علی زنجانی حسنلویی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری در نقده در مقایسه با سایر شهرستانهای استان افزود: اقدامات اولیه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان نقده که می تواند 40 درصد نرخ بیکاری این شهرستان را کاهش دهد در هیئت دولت انجام شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمان بر است، خواستار تسریع در اجرای عملیات ایجاد این منطقه در نقده توسط دولت شد.

زنجانی عدم وجود بازارچه مرزی، عدم برخورداری از صنعت و خشکسالی را از مهمترین مشکلات مردم این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه شهرستان نقده مورد کم لطفی و بی مهری مسئولان استانی و ملی قرار گرفته است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این راستا باید صنایع تبدیلی و خدماتی کشاورزی و دامداری در نقده با تلاش و پیگیری های مسئولان ایجاد شود.

زنجانی حسنلویی با اشاره به اجرای طرح بنگاههای زود بازده اقتصادی گفت: اجرای طرح بنگاههای زود بازده اگر با همان خیزی که شروع شده بود ادامه می یافت نجات بخش بوده و بیکاری در شهرهای کوچک مانند نقده را حذف می کرد.

وی قطع وام ها و عدم پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیمه تمام بدون برنامه ریزی راعامل اصلی ورشکستگی واحدهای دامداری صنعتی دانست و بیان داشت: دولت باید موضوع بنگاههای زود بازده اقتصادی را در شورای پول و اقتصاد کشور طرح کند که در صورت عدم پیگیری این موضوع ضمن اینکه تولید با عقب ماندگی روبرو می شود، بیکاری نیز افزایش می یابد.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی از تصویب دو منطقه نمونه گردشگری، تالاب سولدوز و آب معدنی شیخ معروف نقده درهیئت دولت خبر داد و خاطر نشان کرد: گسترش مناطق نمونه گردشگری و بها دادن به صنعت توریسم در نقده با توجه به قرار گرفتن تپه حسنلو در این شهرستان باعث ایجاد اشتغال در شهرستان می شود.

