به جای تضعیف ترجمه باید فکری به حال تالیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اقبال زاده مسئول کمیته داوری چهارمین دوره کتاب برتر با عنوان این مطلب افزود: با توجه به جلسه ای که توسط هر چهار گروه داوری در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان برگزار شد تعدادی کتاب به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.



وی درباره تناسب و وضعیت آثار داستانی در حوزه ترجمه و تالیف گفت: آنچه از نظر تناسب مطرح می کنیم منظورمان تناسب کیفی است. در بررسی قاعده نشر کتابهای تالیفی کم نیستند اما در بخش شعر 99 درصد آثار تالیفی است و ترجمه شعر بسیار نادر و استثنایی است.



اقبال‌زاده تصریح کرد: در زمینه داستانهای ترجمه شده کمیت و کیفیت افزایش پیدا کرده است. اما عناوین تالیف در قاعده هرم کمتر نیست و هرچه رو به راس می رویم و آثار کیفی را بر می گزینیم شمار تالیفهای خوب نسبت به ترجمه کمتر می شود. ما در داوریها با در نظر گرفتن حد اقلها عمل کردیم تا تناسب ترجمه و تالیف به هم نخورد . چون اگر قرار بود سختگیری زیاد انجام شود این تناسب در قلمرو کیفیت این آثار بر هم می خورد.



وی درباره آثار ترجمه و ویژگیهای اینگونه آثار گفت: سیاستهای کلان باید به گونه ای باشد که نویسندگان بتوانند بهره لازم را از ترجمه های خوب ببرند. این تفاوت در آثار نویسندگانی که بیشتر مطالعه می کنند از جمله کارهای ترجمه بیشتری خوانده‌اند به چشم می خورد چون با انباشت دانش ادبی و هنری خلاقیت و نو آوری بیشتری در آثارشان به چشم می خورد و در به کارگیری عناصر داستان بهتر عمل می کنند.



مسئول کمیته داوری چهارمین دوره کتاب برتر در خصوص آسیب شناسی آثار این دوره گفت: متون غیر داستانی در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی برای نوجوانان در سطحی ترین شکل ارائه می شوند. در آثار دینی هم به صورت عمیق به مسائل پرداخته نشده است و در عین حال سعی در امروزی شدن مطالب برای جلب مخاطب صورت نگرفته است و خلاقیت و نوآوری در بیان در این آثار دیده نمی شود.



اقبال زاده افزود : در بخش تصویرگری و گرافیک با اینکه کیفیت تصویرگری بالا رفته اما تصویرگران بیشتر به سمت کارهای جشنواره ای روی آورده اند. اما تعداد تصویرگران از نظر کمی و کیفی تغییر چشمگیری داشته است.



رئیس هیئت داوران چهارمین دوره کتاب برتر درباره وضعیت کتاب سازی گفت: متاسفانه اتفاقی که در این کتابها افتاده به نوعی در حوزه کتابهای غیر داستانی عوامفریبانه است. به شکلی که کتاب از نظر سطح کیفی مطالب ضعیف است اما با بهره گیری از ظاهر کتاب سعی در جذب مخاطب دارند. ترجمه های غیر دقیق و غیر تخصصی در این بخش باعث ضعف زیاد این آثار شده و باعث شده است تا کتاب خلاق و خوب در این بخش کمتر به چشم بخورد.



وی در ادامه با کپی برداری تصاویر آثار خارجی در این بخش گفت: در این گونه آثار گاهی سرقت از آثار خارجی صورت گرفته است. آن هم به شیوه ای غیر خلاقانه و مستقیم تا ظاهر کتاب فریبنده و زیبا شود.



اقبال‌زاده در کل وضعیت گرافیک و چاپ را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ناشران به سمت حرفه ای تر شدن قدم بر می دارند و در مسیر تحول خود با توجه به حد اقلهای موجود وضعیت بهتری در کار ناشران به چشم می خورد.



چهارمین جشنواره کتاب برتر آبان ماه امسال با معرفی کتابهای برتر، برگزیده و تشویقی به کار خود پایان می دهد. مرحله دوم داوری چهارمین دوره کتاب برتر، اوایل ماه مهر آغاز خواهد شد.