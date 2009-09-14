9 هزار کارگر ساختمانی در کرمان کارت آموزش دریافت کردند

شکرالله جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف مهم سازمان فنی و حرفه ای آموزش تخصصی کارگران در بخش های مختلف است که در این زمینه و در بخش صنعت ساختمان تاکنون 16 هزار نفر در کرمان شناسایی شده اند.
وی افزود: از این تعداد 9 هزار نفر تحت آموزش مهارت قرار گرفته اند و کارت آموزش دریافت کرده اند.
جمالی با اشاره به اهمیت آموزش کارگران ساختمانی در مقام سازی سازه ها تصریح کرد: در همین راستا 2 هزار نفر از کارگران ساختمانی کرمان درحال آموزش هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمان اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز در راستای آموزش کارگران ساختمانی در کرمان توسط سازمان مسکن و شهرسازی تامین می شود که این اعتبار در سال جاری 1.5 میلیارد ریال برآورد می شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: آموزش این کارگران علاوه بر استحکام در ساخت و ساز در زمینه جلوگیری از بروز حوادث برای کارگران نیز بسیار حائز اهمیت است.
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