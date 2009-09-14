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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

9 هزار کارگر ساختمانی در کرمان کارت آموزش دریافت کردند

9 هزار کارگر ساختمانی در کرمان کارت آموزش دریافت کردند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمان با تاکبد بر لزوم آموزش تخصصی کارگران از آموزش 9 هزار کارگر ساختمانی در کرمان خبر داد.

شکرالله جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف مهم سازمان فنی و حرفه ای آموزش تخصصی کارگران در بخش های مختلف است که در این زمینه و در بخش صنعت ساختمان تاکنون 16 هزار نفر در کرمان شناسایی شده اند.

وی افزود: از این تعداد 9 هزار نفر تحت آموزش مهارت قرار گرفته اند و کارت آموزش دریافت کرده اند.

جمالی با اشاره به اهمیت آموزش کارگران ساختمانی در مقام سازی سازه ها تصریح کرد: در همین راستا 2 هزار نفر از کارگران ساختمانی کرمان درحال آموزش هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کرمان اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز در راستای آموزش کارگران ساختمانی در کرمان توسط سازمان مسکن و شهرسازی تامین می شود که این اعتبار در سال جاری 1.5 میلیارد ریال برآورد می شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: آموزش این کارگران علاوه بر استحکام در ساخت و ساز در زمینه جلوگیری از بروز حوادث برای کارگران نیز بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 947103

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