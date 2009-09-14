ظرفیت سوئیچ تلفن همراه در گلستان افزایش یافت

شمسعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با نصب سوئیچ موبایل دوم گرگان ظرفیت سوئیچ موبایل استان افزایش یافت و با توجه به نصب و راه اندازی سیستم MSC موبایل دوم گرگان و افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه، ارائه سیم کارت اعتباری به صورت online انجام می شود.

وی اظهار داشت: شهروندان میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی و تقاضای سیم کارت اعتباری در همان روز سیم کارت خود را دریافت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شرکت مخابرات استان گلستان با همکاری بانکهای ملی و صادرات برای پرداخت غیر حضوری قبوض تلفن همراه امکاناتی فراهم نموده است.

به گفته جعفری، این شرکت در زمینه پرداخت غیرحضوری قبوض تلفن همراه از طریق خودپرداز، تلفنبانک، اینترنت، پیام کوتاه، پایانه فروش و پروتکل وب امکاناتی را برای شهروندان فراهم کرده است.

کارشناس مسئول شرکت مخابرات گلستان بیان داشت: با این روشها لازم نیست مشترکان وقت خود را در ترافیک یا صف طولانی شعب بانکها صرف نمایند و مشترکان می توانند در هر ساعت از شبانه روز در منزل، محل کار و در هر مکان دیگر حتی خارج از محل سکونت خود، قبض تلفن همراه خود را پرداخت نمایند و نگران تاخیر و دیرکرد در پرداخت آن نباشد.

وی یادآورشد: مشترکان تلفن در استان گلستان می توانند با تماس با شماره های 09622 بانک ملی و 1553 بانک صادرات نسبت به پرداخت غیر حضوری قبض تلفن همراه خود اقدام نمایند.

حدود یک میلیون شماره تلفن ثابت و همراه در گلستان دائر شده است.