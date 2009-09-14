به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز این شورا طرح اکران فیلم‌های فرهنگی از اکران دوم عید فطر در دو گروه سینمایی تصویب شد. این فیلم‌ها درهر گروه سه سینما که عبارتند از، آزادی (شهرهفتم)، فلسطین3، زندگی5 و سینما فرهنگ 2، اریکه ایرانیان 4، پردیس ملت 4 به نمایش در خواهد آمد.

این سینماها می‌توانند یک سانس فوق العاده از فیلم‌های اکران شده را به نمایش بگذارند. همچنین شورا مصوب کرد هر فیلم می‌تواند علاوه بر گروه سینمایی ثبت شده خود تا سقف 10 سالن سینما در تهران به نمایش گذاشته شود.

تعداد هفته تعیین شده برای فیلم‌های فرهنگی حداقل سه هفته و بعد از آن کف فروش بر حسب پنج درصد ضریب اشغال سه سالن گروه محاسبه می‌شود. فیلم‌های متقاضی می‌توانند از هفته آینده با اعلام کتبی در نوبت اکران این گروه قرار گیرند.

