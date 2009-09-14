ایران در انجام اسید کاری چاه های نفتی به خودکفایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره، سعید موسویون در تشریح جزئیات بیشتر این طرح، گفت: عملیات اسیدکاری چاههای نفتی همواره توسط شرکت پیمانکار داخلی یا خارجی انجام می‌گرفت اما در سال جاری، این عملیات از طریق لوله مغزی توسط کارکنان شرکت نفت فلات قاره به صورت مستقل و بدون استفاده از پیمانکار بر روی چاههای نفتی دریایی BS-12H و KG39 انجام گرفت.

وی تصریح کرد: در این عملیات که با کمترین امکانات موجود به موفقیت دست یافت محلول اسید و مواد شیمیایی افزودنی به اسید ساخته و از طریق پمپاژ درون لوله مغزی، عملیات اسید کاری چاه انجام شد.

به گفته این مقام مسئول تا پیش از تشکیل اداره لوله مغزی سیار در شرکت نفت فلات قاره ایران برای اجرای عملیات لوله مغزی از شرکتهای پیمانکار خارجی استفاده می‌شد و با توجه به نیاز فوری برخی از چاهها به خدمات COILED TUBING در دسترس نبودن یا ناتوانی پیمانکاران خارجی در ارائه خدمات در اسرع وقت، در روند تولید نفت از چاههای دریایی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد.

موسویون افزود: در سال 1379 و با تجهیز شرکت نفت فلات قاره به دستگاههای لوله مغزی سیار، اداره لوله مغزی سیار به مرکزیت منطقه خارگ تشکیل شد و ماموریت انجام خدمات COILED TUBING به مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره بر عهده آن گذارده شد.

وی با اشاره به اینکه پس از تشکیل اداره لوله مغزی در شرکت نفت فلات قاره بخش مهمی از نیازهای این شرکت مرتفع شد، بیان کرد: در گام نخست، حفاری سیمان 5 حلقه چاه در منطقه نفتی ابوذر انجام شد و روند ارائه خدمات لوله مغزی به همه مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره تا امروز ادامه دارد.

رئیس اداره لوله مغزی سیار در شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر اینکه لوله مغزی سیار کارکرد یک دکل حفاری در مقیاس کوچکتر را داراست، تبیین کرد: عمده‌ترین موارد کاربرد لوله مغزی سیار را شست‌و‌شوی دیواره چاهها و اطراف مشبک‌ها، تزریق دقیق اسید در درون مشبک‌های چاههای نفتی، کنترل آب‌دهی چاههایی که میزان تولید آب آنها رشد کرده و نیز حفاری درون‌چاهی در حالت‌های تحت فشار یا بدون فشار است.

موسویون خاطرنشان کرد: رفع موانع مختلف درون چاهها، مانده‌یابی و بازیافت کنترل‌کننده‌های درون‌چاهی، مشبک‌کاری چاههایی که با WIRE LINE انجام‌پذیر نباشد، نمودارگیری در چاههای افقی و اسیدکاری و تزریق انواع مواد شیمیایی و حلال‌ها جهت افزایش نفوذپذیری چاهها از دیگر کاربردهای لوله مغزی سیار است که در افزایش تولید تاثیرگذار است.

به گفته وی لوله مغزی سیار (COILED TUBING) دارای قابلیت‌های متعددی در عملیات‌های مختلف بر روی چاههای نفت و گاز است و با توجه به هزینه کمتری که در قیاس با بکارگیری دکل‌های حفاری دارد از فن‌آوری‌های مطلوب و دارای صرفه اقتصادی در چرخه تولید نفت و گاز است.

موسویون با اشاره به اینکه امکان استفاده از لوله مغزی سیار در چاههای در حال تولید بدون متوقف کردن جریان تولید نفت و گاز وجود دارد، افزود: این فن‌آوری را در عدم کاهش تولید و نیز افزایش تولید موثر ارزیابی کرد.