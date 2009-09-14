فراخوان سازمانها و تشکلها برای شرکت مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس (1)

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسیدگی به امور مساجد به مناسبت روز جهانی قدس با صدور دستور العملی به ائمه جماعات سراسر کشور اعلام کرد: مرکز رسیدگی به امور مساجد از ائمه جماعات انتظار دارد که در مساجد ضمن سخنرانی ها و نصایح و مواعظ، با تاکید بر مواضع ضد صهیونیستی امام راحل و رهبر معظم انقلاب؛ حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)، افکار عمومی را روشن و نسبت به حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی سرنوشت ساز و شرکت درنماز دشمن شکن جمعه اهتمام ورزند و ضمن برشمردن ثمرات و نتایج ارزشمند راهپیمایی اعتراض آمیز قدس، اعمال خشن و وحشیانه اسرائیل غاصب و سیاست خصمانه حامیان اشغالگران قدس شریف به ویژه شیطان بزرگ (آمریکا جنایتکار) را بازگو و به پیامدهای اسفبار رفتار ضد انسانی اسرائیل خون خوار در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن نیز بپردازند.

این مرکز از آحاد ملت شریف ایران اسلامی به منظور حضور در راهپیمایی روز قدس و نماز دشمن شکن جمعه دعوت به عمل می آورد و امیدوار است که سایر ملل مسلمان نیز باتاسی و پیروی از ولی امر مسلمین به طور همزمان راهپیمایی این روز را به طرز با شکوهی که بیانگر عظمت اسلام و مسلمین و ذلت دشمنان آنان باشد، برگزار نمایند.

همچنین در بیانیه جمعیت حامیان آزادی قدس شریف به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: اقدامات جنایت بار حفاری در اعماق زمین در حریم مسجد الاقصی - قبله اول مسلمانان - تسریع در یهودی سازی و تغییر بافت جمعیتی و هویت اسلامی شهر قدس از طریق اخراج تدریجی صاحبان و ساکنان مسلمان فلسطین آن و تصاحب املاک آنان، گسترش و افزایش شهرک های یهودی نشین، ترور رهبران، فرماندهان و فعالان فلسطینی، انواع تضییقات اجتماعی و اقتصادی با هدف گسترش فقر و بیکاری در کرانه غربی رود اردن، پست های ویژه ایست و بازرسی، تقویت و تحریک بعضی جریان های سازشکار با هدف ایجاد جدایی و جنگ داخلی میان فلسطینیان، تنها گوشه ای از رفتارهای ضد انسانی فرزندان شیطان در اراضی اشغالی است.

جمعیت حامیان آزادی قدس شریف در آستانه روز جهانی قدس، ضمن میثاق دوباره با آرمان آزادی فلسطین و اعلان پیمان همبستگی با فرزندان مقاومت در فلسطین و لبنان، از عموم مسلمانان و آزادگان، به ویژه مردم هوشیار و بیدار ایران اسلامی دعوت می کند تا با حضور یکپارچه در راه پیمان روز جهانی قدس، تبعیت خود را از فرامین امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر اعلان برائت نسبت به صهیونیسم، آمریکا و متحدان آنها و تجدید عهد با آرمان آزادی قبله اول، به نمایش گذارند.

بسیج جامعه پزشکی نیز به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه ای تاکید کرد: بسیج جامعه پزشکی در راه دفاع از امت مظلوم فلسطین با پایبندی به آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و پیروی ازفرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هر گونه خط سازش را که در قالب طرح های ظالمانه و یا کنفرانس های به اصطلاح صلح سعی می شود محکوم می نماید و با اعلام انزجار از حمایت های آمریکا و متحدان غربی اش از رژیم اشغالگر صهیونیستی بر پایان حضور ننگین نظامی آنان در کشورهای اسلامی عراق و افغانستان تاکید می نماید.

در بخشی از بیانیه سازمان بسیج هنرمندان، نیز به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: این تشکل همچون سایر اقشار دین مدار، در اقتدا به یگانه منادی وحدت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و در تبعیت از فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) بار دیگر، قطره ای در دریای خروشان امت اسلامی خواهد بود که موج در موج برای طهارت قدس شریف از این لکه ننگ در آخرین جمعه ماه صیام، دریا خواهد شد.

همچنین در اطلاعیه جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار به همین مناسبت می خوانیم: امروز رژیم اشغالگر قدس زیر ضربات مشت آهنین رزمندگان حزب الله طی 33 روز و رزمندگان حماس طی 22 روز ضعیف تر و زبون تر ازهمیشه است.

جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار جمعه آینده همراه با امت بزرگوار اسلام و ایران به خیابانها خواهد آمد و با برافراشتن پرچم آزادی قدس فریاد "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل غاصب" سر خواهد داد.