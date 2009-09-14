زمان و مکان مصاحبه معرفی شدگان رشته های‌ ‌‌متمرکز و تربیت معلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان و مکان مراجعه داوطلبان سری جدید معرفی ‌شده‌ چند برابر ظرفیت رشته‌ ‌های‌ ‌‌متمرکز ستاره دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تربیت ‌‌معلم‌ وابسته ‌‌به ‌وزارت‌ آموزش ‌و ‌پرورش به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه‌، معاینه‌ و سایر مراحل گزینش در ‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 که در زمان اعلام نتایج نهایی با کد 111 مشخص گردیده بودند از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از این اطلاعات آگاهی یابند.

بر این اساس،‌ معرفی ‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت این رشته‌ ها باید برای انجام مراحل مصاحبه از ساعت 8 صبح یکی از روزهای پنجشنبه 2 مهرماه و یا روز جمعه 3 مهرماه به آدرس تهران – خ انقلاب بین چهار راه ولیعصر (عج) و چهار راه کالج- بن بست شهید سعید – مرکز تربیت معلم شهید شرافت مراجعه کنند.

برای انجام مراحل گزینش لازم است فرم شماره (1) اطلاعیه سازمان سنجش را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز تا حداکثر روز پنجشنبه مورخ 26 شهریورماه منحصراً به صورت حضوری تحویل هسته های گزینش استانها واقع درسازمانهای آموزش و پرورش دهند.