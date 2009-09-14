حسینی درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: امیر شایانمهر طرح اولیه "عطش" را با موضوع اعتیاد ارائه کرد که به نظرم جالب بود و بعد از تصویب در گروه فیلم و سریال شبکه دو نگارش فیلمنامه آغاز شد. شایانمهر به زیبایی به موضوع اعتیاد پرداخته و "عطش" تعلیق زیادی برای مخاطبان دارد.

وی در ادامه افزود: در این فیلم سعی کرده‌ایم از زاویه‌ای جدید به موضوع معضل اعتیاد در خانواده بپردازیم و فیلمنامه‌ هم بعد از کار کارشناسی و گفتگو با کارشناسان نوشته و چند بار بازنویسی شد تا تاثیرگذار باشد. در تولید پروژه "عطش" ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری هم مشارکت دارد.

حسینی اشاره کرد: کاشفی تاکنون آثار خوبی ساخته، به همین دلیل کارگردانی این پروژه را به او سپردم. دیروز "عطش" را در کن کلید زدیم. شبنم مقدمی و سولماز غنی به ترتیب نقش‌های محوری طوبی و لیلا را بازی می‌کنند.

عوامل پروژه عبارتند از رضا شیخی مدیر تصویربرداری، محمدرضا حسینی صدابردار، علیرضا جوادپور طراح گریم، کیان کاشفی طراح صحنه و لباس، مقصود میرحسینی مدیر تولید و زهرا تحقیقی منشی صحنه.