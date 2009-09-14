پژوهش های کاربردی حوزه دین مورد حمایت قرار می گیرند

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از انجام سه پژوهش کاربردی در حوزه فرهنگ دینی با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان خبر داد و گفت: طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه دین مورد حمایت جدی سازمان تبلیغات استان کرمان قرار می گیرد.

تیموری تصریح کرد: در راستای اهداف و ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی و با توجه به ضرورت انجام پژوهشها و تحقیقات کاربردی در حوزه فرهنگ دینی و استفاده از توان علمی و تحقیقاتی پژوهشگران و محققان دینی استان، 3 پژوهش کاربردی با نظارت معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این پژوهشها با عناوین "بررسی مفهوم جامعه دینی و راهکارهای تقویت معنویت در آن"، "بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی"، "بررسی علل دین گریزی جوانان نسبت به پایبندی به ارزشهای اسلامی" با هدف ایجاد زمینه های لازم جهت رشد و تعالی دینی جامعه و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی موجود در سطح استان اجرا خواهند شد.

کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان همچنین از توزیع بسته های فرهنگی بمنظور تغذیه فکری روحانیون استان خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرای طرح تغذیه فکری شبکه تبلیغی کشور و اعتلای سطح دینی و فرهنگی اقشار تاثیر گذار و تعالی و رشد جامعه دینی "کتاب تفسیر نور و نرم افزارهای تبلیغی مشکوه، توشه تبلیغ، تفسیر سوره های حمد و بقره، گل تنها شامل مجموعه ای پیرامون امام حسن مجتبی (ع) در میان روحانیون مستقر، طرح هجرت، مبلغین و مبلغات، ائمه جماعات مساجد و روحانیون توزیع شد.

وی افزود: کتاب شبستان اندیشه از کتاب های تبلیغی ویژه روحانیون نیز به صورت ماهانه در میان اقشار تاثیرگذار استان توزیع شده است.