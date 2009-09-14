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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

به صورت آزمایشی؛

تخم چشم زده اسپانیائی بچه ماهی قزل آلا در زنجان تولید شد

تخم چشم زده اسپانیائی بچه ماهی قزل آلا در زنجان تولید شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبزیان استان زنجان گفت: 150هزار قطعه تخم چشم زده اسپانیائی بچه ماهی قزل آلا به صورت آزمایشی در یکی از مزارع مداربسته تولید بچه ماهی در زنجان تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود صیاد بورانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مزرعه مداربسته که دارای سیستم خنک کنندگی آب، مخلوط کننده اکسیژن و آب، دستگاه ضد عفونی کننده، قسمت جداسازی فضولات و سیستم هوشمند می باشد، توان تولید حداقل یک میلیون قطعه بچه ماهی با یک لیتر در ثانیه آب و در فضایی سرپوشیده به مساحت 100 مترمربع در طول سال را دارد.

وی ادامه داد:  با تامین دما و دیگر شرایط مورد نیاز این گونه ماهی های اسپانیائی، با درصد بازماندگی بالای 90 درصد و با کاهش طول دوره پرورش نسبت به ماهیان موجود، تحول مطلوبی در بخش آبزی پروری ایجاد می شود.

صیاد بورانی افزود: یکی از راههای موثر برای کاهش استفاده از ذخایر آبهای زیرزمینی به واسطه کاهش طول دوره پرورش، استفاده از آبزیان اصلاح نژاد شده ژنتیکی و سریع الرشد می باشد که در این راستا طی سالهای اخیر پرورش بچه ماهی قزل آلای فرانسوی با موفقیت انجام شد.

مدیر امور آبزیان استان زنجان گفت : همچنین با پرورش این گونه ماهی ها، طول دوره پرورش از 6 ماه به 5/4 ماه کاهش و وزن برداشت نیز از 250 گرم به 400 گرم افزایش یافته است که با توجیه اقتصادی بالاتر و زمان سریع تر بازگشت سرمایه، رضایتمندی فعالین این بخش فراهم شده است.

کد مطلب 947124

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