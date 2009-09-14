تخم چشم زده اسپانیائی بچه ماهی قزل آلا در زنجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود صیاد بورانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مزرعه مداربسته که دارای سیستم خنک کنندگی آب، مخلوط کننده اکسیژن و آب، دستگاه ضد عفونی کننده، قسمت جداسازی فضولات و سیستم هوشمند می باشد، توان تولید حداقل یک میلیون قطعه بچه ماهی با یک لیتر در ثانیه آب و در فضایی سرپوشیده به مساحت 100 مترمربع در طول سال را دارد.

وی ادامه داد: با تامین دما و دیگر شرایط مورد نیاز این گونه ماهی های اسپانیائی، با درصد بازماندگی بالای 90 درصد و با کاهش طول دوره پرورش نسبت به ماهیان موجود، تحول مطلوبی در بخش آبزی پروری ایجاد می شود.

صیاد بورانی افزود: یکی از راههای موثر برای کاهش استفاده از ذخایر آبهای زیرزمینی به واسطه کاهش طول دوره پرورش، استفاده از آبزیان اصلاح نژاد شده ژنتیکی و سریع الرشد می باشد که در این راستا طی سالهای اخیر پرورش بچه ماهی قزل آلای فرانسوی با موفقیت انجام شد.

مدیر امور آبزیان استان زنجان گفت : همچنین با پرورش این گونه ماهی ها، طول دوره پرورش از 6 ماه به 5/4 ماه کاهش و وزن برداشت نیز از 250 گرم به 400 گرم افزایش یافته است که با توجیه اقتصادی بالاتر و زمان سریع تر بازگشت سرمایه، رضایتمندی فعالین این بخش فراهم شده است.