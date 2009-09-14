30 درصد واحدهای صنفی مشهد بدون پروانه کسب فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر دوشنبه در جمع بازرسان اصناف با تاکید بر اینکه لازمه فعالیت واحد صنفی داشتن پروانه کسب است افزود: تقریباً 30 درصد واحدهای صنفی در سطح شهر مقدس مشهد بدون پروانه کسب هستند که باید با آنها برخورد شود زیرا نداشتن پروانه کسب علاوه بر مشکلات فرهنگی و اجتماعی عارضه اقتصادی و اجحاف در حق مصرف کنندگان است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی در جمع بازرسان اصناف با تاکید بر اینکه در بازرسی از واحدهای صنفی داشتن پروانه کسب را در اولویت قرار دهید : از مواردی که در بازرسیها باید دقت شود ، داشتن پروانه کسب معتبر ، مطابقت فردی که پروانه برایش صادر شده با متصدی واحد صنفی و نصب پروانه کسب در محل مناسب است .

وی گفت: پرونده های واحدهای صنفی بدون پروانه کسب سریع و به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و در صورت مشاهده تخلف از سوی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ، واحد مزبور از طریق مراجع مربوطه پلمپ شود.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی الزام نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی را از مهمترین الویت های بازرسی دانست و گفت: بازرسی از واحدهای صنفی علاوه بر کار حاکمیتی مقوله ای فرهنگی است چرا که شهرستان مشهد با عنایت به وجود بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) سالانه پذیرای زائرین از نقاط مختلف کشور است.

وی با بیان اینکه وظیفه ما خدمت به زائرین و مجاورین امام هشتم (ع) است از مجامع امور صنفی خواست تا با فرهنگ سازی مناسب و صدور اطلاعیه به اتحادیه های ذیربط ، نصب برچسب قیمت بر روی کالاها نهادینه کنند .

وی عدم پروانه کسب، عدم صورتحساب، گرانفروشی، تقلب را از دیگر تخلفاتی ذکر کرد که باید با آنها برخورد شود.