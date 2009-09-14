اتوبوسهای دو کابین به زودی به گمرک می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر هاشمی تشکری در نشست خبری 1888 در جمع خبرنگاران افزود: اتوبوسهای تحویلی از سوی وزارت کشور تک کابین است و ظرفیت زیادی ندارد در حالی که می توان با اتوبوسهای دو کابین مشکلات موجود را در سرویس رسانی به مردم بر طرف کرد.

معاون شهردار در پاسخ به این سئوال که در پیک ترافیکی خیابان ولیعصر چه برنامه ای دارید و آیا تعداد اتوبوسها کافی است؟ گفت: این خط در بهترین شرایط قرار دارد و در شرایط پیک ترافیکی نیز استفاده حداکثری از ظرفیت عادی است.

هاشمی تشکری با تاکید بر این که به زودی 25 دستگاه اتوبوس دو کابین که توسط شهرداری خریداری شده به گمرک می رسد افزود: از دولت می خواهیم برای ترخیص آنها شهرداری تهران را یاری دهد.

خبرنگاری از معاون شهردار تهران پرسید با توجه به تعداد قابل توجه مدارس در حاشیه خیابان ولیعصر اجازه تردد سرویس مدارس را در خطوط ویژه می دهید؟ هاشمی تشکری گفت: هیچ وسلیه ای به جز اتوبوس و خودروهای امدادی اجازه تردد در خطوط تندررا ندارند.

معاون شهردار تهران با رد افزایش نرخهای مصوب شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی نیز بیان داشت: برای این شرکتها آیین نامه مصوب داریم و هیچگونه افزایش نرخی نداشته ایم. البته باید توجه داشته باشیم که برخیها شرکتهای خصوصی را با موسسات خیریه اشتباه می گیرند.

هاشمی تشکری ادامه داد: اتوبوسهای 100 تا 120 میلیون تومانی را با 5/ 82 درصد کمک بالاعوض از سوی دولت و 5/ 17 درصد وام بدون بهره از سوی شهرداری به رانندگان دادیم ولی آنها باید بدانند که شرکتهای خصوصی و شهرداری موسسات خیریه نیستند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به ترافیک پل پارک وی نیز گفت: این پل سه نقطه ترافیکی را به یکدیگر متصل می کند و ما باید برای حل اساسی این مشکل املاک اطراف را خریداری کرده و اصلاحات هندسی انجام دهیم.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به ادامه طرح یکطرفه کردن خیابان ولیعصر تا تجریش نیز گفت: برای کامل کردن این طرح یکطرفه کردن این مسیر نیز اجرایی می شود اما هم اکنون چند طرح داریم که باید یکی از آنها نهایی شود.

خیابان ولیعصر تهران از تقاطع شهید بهشتی تا پل پارک وی از ابتدای شهریورماه جاری با همکاری شهرداری و راهنمایی و رانندگی یکطرفه شد.

یکطرفه کردن خیابان ولیعصر تا تجریش نیمه دوم مهرماه نهایی می شود هاشمی تشکری

هاشمی تشکری تاکید کرد: اجرای این طرح به احتمال فراوان به نیمه دوم مهرماه موکول می شود البته اگر شرایط فراهم شود این طرح زودتر اجرایی می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل عمومی برای خدمات رسانی به شهروندان در مهرماه نیز افزود: 8 هزار دستگاه اتوبوس برای خدمات رسانی به شهروندان در مهرماه در نظر گرفته شده اند که امیدواریم با حل مشکلات جایگاههای سوخت CNG همه آنها بتوانند به شهروندان خدمات رسانی کرده و در ناوگان فعال باشند. زیرا حدود 3 هزار دستگاه از اتوبوسهای شهر تهران گاز سوز هستند و در صورت حل نشدن مشکلات جایگاههای سوخت در واقع بخش عمده ای از ناوگان در خدمات رسانی دچار مشکل می شوند.

هاشمی تشکری در ادامه در مورد نحوه خدمات رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی در روز قدس و عید فطر تصریح کرد: برای برگزاری نماز عید فطر 2 هزار دستگاه اتوبوس و 500 دستگاه ون در نظر گرفته شده است و مترو تهران نیز با حداکثر ظرفیت به نمازگزاران خدمات رسانی خواهد کرد، همچنین مثل مصلی نیست اما چاره ای هم نیست.