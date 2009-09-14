جریانهای سیاسی در حرکت عظیم روز قدس مشارکت می کنند

حجت الاسلام احمد سالک عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر ، در پاسخ به این سئوال که علل طرح روز قدس در سال 58 توسط حضرت امام خمینی (ره) چه بود ، اظهار داشت: قدس قبله اول مسلمین در محاصره صهیونیسم بین الملل قرار داشت و لذا مسلمانان باید برای رهایی این قبله از چنگال خون آشام اسرائیل تلاش می کردند.

وی همچنین قرار دادن صهیونیست در منطقه خاورمیانه برای منافع غصبی توسط سلطه جهانی ، ناظر بودن اسرائیل بر منطقه از سوی انگلیس و آمریکا به عنوان یک غده سرطانی ، ضعف سران کشورهای عربی در ارتباط با این غده سرطانی و سکوت روسای کشورهای خلیج فارس ، حمایت آمریکا ، شوروی سابق، انگلیس ، کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای عربی از اسرائیل، ایجاد رعب و وحشتی که در منطقه توسط اسرائیل به وجود آمده و موجب برهم خوردن آرامش مردم شده بود، اخراج فلسطینی ها از سرزمین های پدریشان، تضعیف جهان اسلام و تسلط صهیونیسم بر جهان اسلام را از جمله علل طرح روز قدس توسط امام راحل برشمرد.

سالک ادامه داد: انقلاب اسلامی و صدور انقلاب در سطح جهان به عنوان یک پدیده جدید برای مقابله با این غده بسیار موثر بود لذا در این راستا و برای احیای قبله اول مسلمین، اخراج صهیونیستها از سرزمینهای اشغال شده و بازگرداندن آنان به خانه و کاشانه خود و دفاع از اسلام ناب در سطح خاورمیانه و جهان ، حضرت امام خمینی (ره) روز جمعه آخر هر ماه را به عنوان روز قدس اعلام کردند.

این عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت: مسئولیت مسلمانان در حال حاضر حضور یکپارچه و با وحدت کلمه و شعارهای اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی در سراسر جهان است چرا که این وحدت و یکپارچگی مسلمانان سلاح بسیار مهمی برای مقابله با این خون آشام منطقه است.

وی تصریح کرد: بی تردید حضور به موقع و با انگیزه و توجه به مسائل عبادی می تواند علاوه بر گسترش اسلام با ادبیات انقلاب اسلامی در سراسر جهان که همان ادبیات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است، اسرائیل توخالی و پوشالی را که نتوانست مقابل حزب الله در جنگ 33 روز و نیروهای غزه در جنگ 22 روزه دوام آورد را رسوا کند .

سالک خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و این ارتش چهارم منطقه علی رغم جنگ تبلیغاتی و عملیات روانی واقعیت دیگری دارد و شکست پذیر است به گونه ای که اگر همه مسلمانان جهان با یکدیگر متحد شوند ، این رژیم شکست پذیر است.

این عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: هر جریان سیاسی در داخل کشور اگر غیرت دینی و ملی و اسلامی داشته باشد بی تردید در این حرکت عظیم روز قدس که در سراسر کشور برگزار خواهد شد، شرکت می کند البته باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب نیز توجه داشته باشیم که ایشان فرمودند"مراقبت کنید تا کسانی نخواهند از وحدت مردم در حرکت عظیم اسلامی روز قدس سوء استفاده کنند" چرا که دشمنان تلاش می کنند تا در بین صفوف مسلمانان شقاق ایجاد کنند.

سالک همچنین گفت: پیروزی بر این رژیم با هوشیاری مردم عملی خواهد بود.