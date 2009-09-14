به گزارش خبرنگار مهر، وی که به دعوت از محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان روز گذشته به ایران سفر کرد، امروز (دوشنبه ) همراه با سعید درخشنده (دبیر فدراسیون والیبال) از امکانات و خدمات ورزشی جزیره کیش بازدید به عمل آورد.
"ژی هونگ وی" که حدود 50 سال در عرصه ورزش کشور چین و جهان فعالیت دارد، همچنین در دیدار با اسدالله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امکانات ورزشی این جزیره را قابل مقایسه با استانداردهای بینالمللی دانست و اعلام کرد: این امکانات برای برگزاری بسیاری از مسابقات بینالمللی ایدهآل است. فکر نمیکنم مشکلی برای میزبانی در سال 2010 داشته باشید.
همچنین در این دیدار اسدالله کریمی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری دیگر رقابتهای بینالمللی و میزبانی از کمپهای تمرینی از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در ورزش جزیره کیش استقبال کرد.
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