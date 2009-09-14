به گزارش خبرنگار مهر، وی که به دعوت از محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان روز گذشته به ایران سفر کرد، امروز (دوشنبه ) همراه با سعید درخشنده (دبیر فدراسیون والیبال) از امکانات و خدمات ورزشی جزیره کیش بازدید به عمل آورد.

"ژی هونگ وی" که حدود 50 سال در عرصه ورزش کشور چین و جهان فعالیت دارد، همچنین در دیدار با اسدالله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امکانات ورزشی این جزیره را قابل مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دانست و اعلام کرد: این امکانات برای برگزاری بسیاری از مسابقات بین‌المللی ایده‌آل است. فکر نمی‎کنم مشکلی برای میزبانی در سال 2010 داشته باشید.

همچنین در این دیدار اسدالله کریمی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری دیگر رقابت‌های بین‎المللی و میزبانی از کمپ‎های تمرینی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‎گذاری در ورزش جزیره کیش استقبال کرد.