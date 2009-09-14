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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

وعده رئیس FIVB /

مسابقات جهانی والیبال ساحلی 2010 در کیش برگزار می‌شود

مسابقات جهانی والیبال ساحلی 2010 در کیش برگزار می‌شود

"ژی هونگ وی" رئیس فدراسیون بین‎المللی والیبال در بازدید از امکانات ورزشی جزیره کیش با برگزاری رقابت‌های والیبال ساحلی سال 2010 در این جزیره موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی که به دعوت از محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال کشورمان روز گذشته به ایران سفر کرد، امروز (دوشنبه ) همراه با سعید درخشنده (دبیر فدراسیون والیبال) از امکانات و خدمات ورزشی جزیره کیش بازدید به عمل آورد.

"ژی هونگ وی" که حدود 50 سال در عرصه ورزش کشور چین و جهان فعالیت دارد، همچنین در دیدار با اسدالله کریمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امکانات ورزشی این جزیره را قابل مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دانست و اعلام کرد: این امکانات برای برگزاری بسیاری از مسابقات بین‌المللی ایده‌آل است. فکر نمی‎کنم مشکلی برای میزبانی در سال 2010 داشته باشید.

همچنین در این دیدار اسدالله کریمی ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری دیگر رقابت‌های بین‎المللی و میزبانی از کمپ‎های تمرینی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‎گذاری در ورزش جزیره کیش استقبال کرد.

کد مطلب 947139

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