افزایش 234 درصدی تشکلهای کارگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار وامور اجتماعی، تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سال گذشته نسبت به سال 83 رشد یافته است.

این رقم در حوزه تشکل‌های کارفرمایی در همان مدت ‌36 درصد رشد را نشان می ‌دهد. به عبارت دیگر، مجموع نهادهای کارگری و کارفرمایی در سال 83 معادل دو هزار و ‌698 مورد بوده که در سال گذشته به شش هزار و ‌622 مورد افزایش یافته است.

همچنین تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ثابت دولتی از ‌516 مرکز در سال ‌84 به ‌855 مرکز در سال گذشته رسیده، این در حالی است که تعداد مراکز آموزشگاهی آزاد از ‌11 هزار و ‌562 مرکز در سال ‌84 به ‌13 هزار و ‌622 مرکز در سال گذشته افزایش یافته است.

بخش دیگری از عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی در طول 4 سال اول برنامه چهارم توسعه نشان می ‌دهد نرخ بیکاری مناطق شهری در این مدت کاهش یافته است.



