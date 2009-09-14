بیماران آلزایمری برای اولین بار صاحب بودجه درمانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن آقاجانی روز دوشنبه در نشست خبری روز جهانی آلزایمر (21 سپتامبر برابر با 30 شهریور) در ساختمان شماره دو وزارت بهداشت گفت: بیش از یک قرن از ثبت اولین مورد بیماری آلزایمر در جهان می گذرد اما هنوز اتفاق خاصی در روند درمان این بیماری نیفتاده است.

وی با اشاره به شیوع یکسان این بیماری در مردان و زنان سالمند اظهارداشت: با توجه به مشکل سالمندی جهان روند این بیماری رو به افزایش است به طوری که پیش بینی می شود در حال حاضر 35 میلیون نفر از مردم دنیا دچار این بیماری باشند. در حالی که این تعداد در سال 2005 حدود 24 میلیون نفر بود.

آقاجانی با بیان اینکه هر هفت ثانیه یک نفر در دنیا دچار آلزایمر می شود افزود: جمعیت مبتلایان در سال 2040 میلادی به 81 میلیون نفر می رسد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر و خاص وزارت بهداشت به آمار بیماران مبتلا به آلزایمر در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در کنترل بیماریهای عفونی و همچنین افزایش سن امید به زندگی موفق بوده ایم پیش بینی می شود جمعیت سالمند کشور سال به سال رو به افزایش خواهد بود که در نتیجه آن تعداد بیماران آلزایمری نیز بیشتر خواهند شد.

وی به هزینه های سنگین این بیماری در دنیا اشاره کرد و گفت: هزینه ای که آلزایمر به سیستم بهداشتی و درمانی جهان تحمیل می کند در سال 2005 بالغ بر 315 میلیارد دلار بوده است که متاسفانه این وضعیت بیشتر متوجه کشورهای در حال توسعه است.

آقاجانی با اعلام اینکه در حال حاضر 300 هزار تا 350 هزار نفر در ایران دچار این بیماری هستند افزود: داروهای تولید داخل این بیماری به طور کامل تحت پوشش بیمه هستند.

وی از تشکیل کمیته کشوری آلزایمر به منظور تدوین ساز و کار درمان مناسب برای این بیماران خبر داد و گفت: ایجاد چهار کلینیک خاص این بیماران در تهران و سه نقطه کشور تا پایان سال جاری صورت می گیرد که در این مراکز خدمات خاص به بیماران ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر و خاص وزارت بهداشت در ادامه به برگزاری دوره یک ماهه آموزش پزشکان خانواده برای آشنایی با آلزایمر و راههای تشخیص و پیشگیری از این بیماری اشاره کرد و افزود: متاسفانه با بودجه های اندک نمی توان برای عملیاتی کردن ایجاد آسایشگاههای مخصوص این بیماران اقدام کرد و نیازمند حمایت خارج از وزارت بهداشت است.