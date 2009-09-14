ونزوئلا با کمک روسیه یک سیستم دفاعی قدرتمند می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هوگو چاوز" که هفته گذشته به روسیه سفر کرده بود، اعلام کرد : ما تصمیم گرفته ایم که با کمک روسیه نظام نیرومندی برای دفاع در برابر حملات هوایی ایجاد کنیم.

چاوز در ادامه گفت که روسیه با اعطای وامی به مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون دلار به ونزوئلا برای خرید تجهیزات نظامی موافقت کرده است.

چاوز گفت: دولت روسیه موافق کرده است که به ونزوئلا 2.2 میلیارد دلار برای تسلیحات وام بدهد و ما باید بخاطر این روس ها تشکر کنیم.

لازم به ذکر است "سرگی پریخودکو" از معاونان رئیس جمهور روسیه در آستانه سفر چاوز به مسکو، اطلاع داده بود که روسیه امکان اعطای وام بابت عرضه تجهیزات نظامی روسی به ونزوئلا را غیر ممکن نمی داند. در عین حال وی اشاره ای به مبلغ وام نکرد.

چاوز به هنگام دیدار خود از روسیه اعلام کرده بود که ونزوئلا بدنبال روسیه و نیکاراگوئه استقلال آبخازی و اوستیای جنوبی را برسمیت خواهد شناخت.