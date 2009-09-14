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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

ژاپن از آمادگی کشورش برای بازسازی عراق خبر داد

ژاپن از آمادگی کشورش برای بازسازی عراق خبر داد

فرستاده ژاپن در عراق از آمادگی کشورش برای کمک به بازسازی عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "شوجی اوگاوا" روز یکشنبه طی نشست رسمی خود با "هوشیار زیباری" وزیر خارجه عراق در بغداد از آمادگی کشورش برای کمک به بازسازی عراق خبر داد.

در همین حال وزیر خارجه عراق از دولت ژاپن به دلیل حمایت های قابل توجه برای بازسازی بغداد پس از حملات تروریستی در 19 آگوست (28 مرداد) قدردانی کرد.

فرستاده ژاپن در عراق همچنین در این نشست روابط میان توکیو و بغداد را تاریخی توصیف کرد.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند. تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.

 

کد مطلب 947153

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