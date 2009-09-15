تجدید چاپ "سیر حکمت و هنر مسیحی"

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از جمله کتابهای مجموعه آثار مددپور و کتاب اول از "سیر حکمت و هنر مسیحی" است که این سیر را در فاصله زمانی عصر ایمان تا عصر خرد مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب که در 9 فصل منتشر شده روایت ادواری از زندگی انسان در جهان است، انسانی که سرنوشتش سکنی ‌گزیدن در عالمی میان کفر و ایمان، یعنی همان مقام حقیقت، است و دائماً در گشت و چرخش از یکی به دیگری است.

نویسنده کتاب در آغاز این مجموعه با بیان گفته‌ای از یاکوپونه اهل تودو، شاعر و عارف فرانسیسی با عنوان اینکه "افلاطون و سقراط با تمامی قوای خویش مجادله می‌کنند، بحث آنها پایان ندارد. اما مرا با این سخنان چه کار؟ تنها قلبی پاک و ساده راه خود را مستقیماً به ملکوت باز می‌یابد و خداوندگار را ستایش می‌کند"، به کتاب اول عصر ایمان تا خرد به طور مفصل پرداخته است.

در باب اول کتاب "دوره اول حکمت و هنر مسیحی: دوره پاگانیسم (شرک): کاسمولوژیم یونانی ـ رومی" در سه فصل از سوی نویسنده به مباحثه گذاشته شده است.

باب اول این کتاب شامل فصلهای اول با عناوین "زمینه‌های ظهور و بسط ایمان مسیحی"، فصل دوم "پیدایی حکمت و الهیات مسیحی" و فصل سوم "پیدایی هنر و صنایع مستظرفه مسیحی؛ هنر مسیحی قبل از قرون وسطی: هنر صدر مسیحیت" است.

همچنین نویسنده در باب دوم دوره دوم "حکمت و هنر مسیحی: دوره تئیسم (خدامداری) تئولوژیسم مسیحی" را مورد توجه قرار داده و در 9 فصل به مباحث این باب پرداخته که شامل عناوین عصر ایمان و اقتدار کلیسایی، بسط حکمت و الهیات مسیحی: الهیات کاتولیک و اصالت مسایل آن جهانی در کلیسای قرون وسطی، رهبانیت و رجوع به زندگانی فقیرانه مسیح: تذکر فقر ذاتی بشر، هنر مسیحیت شرقی: بیزانس، هنر مسیحیت غربی: آغاز قرون وسطای هنری، هنر رومانسک، هنر گوتیک: پایان هنر قرون وسطای مسیحی، هنر و زیبایی‌شناسی در تئولوژی توماس آکوئیناس و پایان قرون وسطی: جنگ‌های صلیبی و دادگاه تفتیش عقاید است.

کتاب "سیر حکمت و هنر مسیحی" در 454 صفحه قطع رقعی و 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.